Pirelli: con le nuove mescole addio all’undercut?

Il mese prossimo la FIA e i team si riuniranno per decidere sul divieto delle termocoperte in vista della prossima stagione: quale sarà l’esito finale?

Le nuove mescole Pirelli sono ormai giunte al termine. Bisognerà attendere luglio, mese dove la Federazione e le squadre si riuniranno per decidere se approvare o no le nuove mescole prive di termocoperte. Numerosi i dubbi suoi nuovi pneumatici, prima fra tutti la sicurezza che ha destato non poche preoccupazioni ai piloti. Tuttavia l’azienda italiana sembra essere fiduciosa su questo aspetto, dopo i numerosi controlli effettuati. Ma nuovi problemi sembrerebbero fuoriuscire

Sembrerebbe infatti che le nuove mescole ridurrebbero notevolmente l’effetto “undercut”, usato spesso dai team durante le strategie di gara. I dubbi infatti sorgerebbero sulle prestazioni delle mescole dove, una volta effettuato il pit stop, non garantirebbero più l’efficienza dimostrata sin a ora proprio a causa dell’eliminazione delle termocoperte. Il direttore Pirelli Mario Isola ha tranquillizzato le squadre, dichiarando che verranno condotte delle simulazioni dettagliate per scoprire l’influenza del non avere pneumatici preriscaldati.

Isola: ” La priorità per Pirelli è la sicurezza delle nuove mescole”

“La sicurezza è l’aspetto più importante, ma anche lo spettacolo non è da meno. È importante capire quale sarà l’impatto non solo su l’undercut, ma anche a livello di degrado e di grip della mescole” ha affermato – ” “Dobbiamo simulare, insieme alla FIA e alla F1, alcune gare e situazioni di gara per vedere quali sono le strategie e così via. Può darsi che scopriamo che tutti sono spinti verso una sosta unica per tanti motivi”.

Isola ha affermato come parte del lavoro svolto da Pirelli consisteva nel calcolare il tempo impiegato dalle gomme per raggiungere la temperatura ottimale nel giro di uscita: “So che i piloti non sono contenti perché questo è un grande cambiamento e dovranno cambiare il loro approccio. Sappiamo che il sottosquadro non funziona più, quindi sarà una situazione diversa. Stiamo cercando di raccogliere quanti più dati possibili per fornire informazioni utili per prendere la decisione”.

Cambiamenti significativi nelle prestazioni delle monoposto a partire dal 2024?

Isola ha infine ribadito come sia irrealistico pensare che delle mescole prive di un preriscaldamento possano funzionare nello stesso modo di una mescola con termocoperte: “Se l’obiettivo è volere avere una gomma senza termocoperta che funzioni esattamente come quella attuale, è assolutamente impossibile”

“Ma non è impossibile solo per noi, è impossibile per chiunque. Se esci con una gomma fredda, non puoi avere lo stesso grip che hai ora con 70 gradi di temperatura nella gomma. Forse il Bahrain aiuterà la mescola, grazie alle temperature elevate e un layout aggressivo, a dare subiti grip alla gomma. Ma piste come Monaco, Spielberg, ci vorrà di più. Sarà un nuovo approccio a cui abituarsi” ha concluso.