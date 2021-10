Pirelli annuncia le mescole per il Qatar e la Turchia

PIRELLI HA RESO NOTE LE MESCOLE PER GLI ULTIMI APPUNTAMENTI DEL MONDIALE 2021, IN PARTICOLARE PER IL QATAR E LA TURCHIA

Il Circuito Internazionale di Losail in Qatar, entra nel calendario della Formula 1 e ospiterà per la prima volta un gran premio di Formula 1 nel prossimo mese di novembre. In vista del nuovo appuntamento in Medio Oriente, Pirelli ha annunciato che le mescole che porterà in Qatar, saranno le più dure della gamma: C1, C2 e C3.

Il fornitore unico di gomme, considera le mescole più dure, la scelta più idonea, certa che riescano ad adattarsi alle caratteristiche del tracciato, lungo 5,4 chilometri, composto da un lungo rettilineo e da una serie di curve di media velocità.

Pirelli ha reso noto anche le mescole selezionate per il GP di Turchia, in programma il prossimo 10 ottobre. A differenza della passata stagione, si è deciso di portare un gomma più morbida della gamma, ovvero C2, C3 e C4.

Nel 2020, Istanbul Park è tornato in calendario dopo diverse stagioni di assenza, quando la Formula 1 ha dovuto riorganizzare il campionato, a causa della pandemia di coronavirus. Il tracciato ha messo in difficoltà le vetture e le gomme a livello di aderenza, a causa dell’asfalto scivoloso, soprattutto con l’arrivo della pioggia.

Per la stagione 2021, dopo la riconferma della tappa, per evitare di replicare la spiacevole figura della passata edizione, gli organizzatori hanno deciso di riasfaltare, per migliorare l’aderenza. Tuttavia, la decisione di Pirelli di portare le mescole più morbide, era stata presa prima di essere informati dei lavori effettuati in Turchia.

A YAS MARINA CON LE MESCOLE PIU’ MORBIDE

Per l’ultimo gran premio della stagione, in Abu Dhabi, non sono previsti cambiamenti. Pirelli fornirà le mescole più morbide, ovvero: C3, C4 e C5. Una decisione presa, per paura che la mescola più dura possa trovarsi in difficoltà a scaldarsi.

La decisione di utilizzare le mescole più morbide per il GP di Abu Dhabi, non dipende dai lavori effettuati sul tracciato, che hanno modificato ed eliminato alcune curve lente. Tuttavia, con questa nuova conformazione, si spera che i tempi siano più veloci rispetto alle edizioni passate.

Qui in dettaglio le mescole Pirelli, scelte per le prossime e ultime gare della stagione 2021:

GP di Turchia: C2, C3 e C4

GP degli Stati Uniti: C2, C3 e C4

GP del Messico: C2, C3 e C4

GP del Brasile: C2, C3 e C4

GP del Qatar: C1, C2 e C3

GP dell’Arabia Saudita: C2, C3 e C4

GP di Abu Dhabi: C3, C4 e C5