Pioggia intensa, questo è l’unico pulsante che dovresti premere | Nessuno sa di averlo in auto

Quando siete in auto e la pioggia è intensa, non tutti i guidatori lo sanno, ma c’è un unico pulsante che dovete attivare, ed è questo qui.

Guidare più che è possibile durante le lezioni pratiche a scuola guida è molto importante, in quanto l’istruttore vi darà molte dritte durante il tragitto che vi serviranno per quando guiderete da soli e in autonomia.

Per questo motivo fareste meglio a prenotarvi le guide in orari svariati e con previsioni meteo diverse, in modo da vedere più casistiche possibili. È inutile guidare solo durante le giornate di sole, lontani dal traffico e dall’ora di punta, in quanto la vita reale da guidatore per voi, sarà diversa.

Per esempio, in quanti di voi erano a conoscenza che durante la pioggia intensa, dovreste attivare questo preciso pulsante? In pochi lo sanno eppure è presente in auto. Ecco di cosa parliamo, resterete senza parole.

Le regole per guidare con la pioggia

Se proprio non potete fare a meno di mettervi su strada in caso di forte pioggia, ci sono degli accorgimenti da prendere, per evitare collisioni, fenomeno purtroppo frequente con questa condizione climatica. In primis, verificate sempre di avere i pneumatici consoni per viaggiare su strada e non consumati, secondo, diminuite la velocità e mantenete la giusta distanza di sicurezza dal veicolo davanti a voi.

Fondamentale poi accendere sempre le luci e regolarvi con la giusta temperatura da tenere dentro all’abitacolo per evitare che i vetri si appannino. Inoltre, cercate sempre di avere il pieno all’auto, in quanto molto spesso quando piove forte, si creano code molto lungo e non è carino restare senza carburante nel mezzo di una tempesta, così come è fondamentale avere lo smartphone sempre carico. Inoltre, guidate con moderazione per evitare il classico fenomeno dell’aquaplaning, cioè quando l’acqua si raccoglie sui vostri pneumatici più velocemente del tempo che il veicolo ci impiega a disperderla. In questo caso, la riduzione della velocità e una guida più al centro della carreggiata, evitando i bordi dove ristagnano le pozzanghere, potrebbe salvarvi da questo fenomeno di slittamento e perdita di controllo del veicolo.

Il pulsante da premere

Quando piove in maniera abbondante, oltre ai consigli che vi abbiamo riportato c’è anche un’altra azione che dovete necessariamente compiere nella vostra auto, cioè attivare questo pulsante che non tutti sanno di avere. Parliamo del tasto ESP, cioè il controllo elettronico della stabilità. Se attivato, il suo funzionamento vi aiuterà a mantenere il controllo dell’auto in maniera più incisiva, soprattutto quando il terreno è scivoloso.

La sua funzione è talmente importante che l’Unione Europea ha imposto l’obbligo della funzionalità ESP in tutte le nuove autovetture già a partire dal 2011. Di default questo tasto, quando presente, è già attivo e dovrete quindi andare voi a disattivarlo, azione poco consigliata, in quanto sarebbe sempre meglio utilizzarlo, salvo casi eccezionali, come quando per esempio dovete uscire da una zona con scarsa aderenza.