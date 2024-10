Incidente al contrario, se ne inventano di tutte per intascare i tuoi quattrini | Monta subito questo apparecchio per sbugiardare i furbissimi

Smascherata una truffa in piena regola riguardante un incidente al contrario per guadagnarci quattrini sopra. Salvata da una dashacam.

I social a volte regalano esperienza di vita che aiutano gli altri. Episodi che smascherano una truffa in piena regola, episodi che aprono gli occhi e che ci fanno tenere alta la guardia, nello specifico, per strada.

Un trend positivo nell’accezione del termine, perché fortunatamente stanno aumentando sui social le registrazioni effettuate dalle telecamere installate sul cruscotto o sul finestrino anteriore delle auto, meglio conosciute come dashcam.

Dashcam, che in molti conoscono come DVR auto, un dispositivo elettronico per l’acquisizione di immagini, applicabile sul parabrezza dei veicoli al fine di registrare gli eventi che accadono all’esterno della vettura nella direzione in cui tale dispositivo è rivolto, oppure per riprendere la cabina del mezzo e in questo caso prendono anche il nome di taxicam.

Ovviamente nei social gioie e dolore, il bello e il brutto s’intrecciano e s’intersecano. Alcune di queste registrazioni sono surreali, come quella che Asphia Natasha ha caricato sul suo canale TikTok per mostrare a tutti il tentativo di truffa di cui è rimasta vittima in mezzo all’autostrada.

La dashcam di New York ha svelato tutto

Tante visualizzazioni per un video su TikTok girato su un’autostrada a New York, negli Stati Uniti, dove l’uso della dashcam è molto utilizzato da parte dei conducenti, un po’ per tutto. Già si sa che un’immagine vale più di mille parole.

Nello specifico Ashpia Natasha ha addirittura due dashcam sulla sua macchina, una sul cruscotto per registrare tutto ciò che accade davanti alla sua Acura, e un’altra nella parte posteriore per non perdere i dettagli di ciò che accade dietro il suo veicolo. E le sue telecamere sono state rivelanti.

Un grosso pasticcio

Ebbene, la fotocamera frontale della sua Acura è stata decisiva per sbarazzarti di quello che avrebbe potuto essere un grosso pasticcio. Natasha stava viaggiando su un’autostrada a tre corsie quando un’altra macchina l’ha sorpassata sulla destra, è entrata nella sua, frenando bruscamente prima di fermarsi completamente.

Quindi fa retromarcia e si schianta contro l’Acura di Natasha, che nel frattempo si era fermata per evitare di colpire l’auto spuntata fuori improvvisamente. Grazie alla dashcam si è scoperto che il conducente dell’Honda Civic, voleva che Natasha non reagisse in tempo e si schiantasse contro il suo veicolo. La bravura di Natasha non ha fermato il conducente dell’Honda Civic, che a quel punto ha fatto retromarcia per schiantarsi contro l’altro veicolo. Una truffa stradale pericolosa, perché per un po’ di soldi si mette a rischio la vita, inventandosi un incidente.

VIDEO