Nuovo Cds, di questi utenti della strada nessuno monta il dispositivo obbligatorio per legge | I 100 € più facili che possono sfilarti

Il nuovo Codice della Strada ha introdotto diverse novità per tutelare la sicurezza di tutti gli utenti della strada, ciclisti inclusi

La bicicletta è un mezzo di trasporto ecologico e salutare, sempre più diffuso nelle nostre città. Tuttavia, l’aumento del numero di ciclisti ha portato con sé un incremento degli incidenti stradali. Un fattore spesso sottovalutato, ma di grande rilevanza, è la mancanza di dispositivi di segnalazione acustica. Tra gli equipaggiamenti obbligatori per le biciclette, figura in modo chiaro il campanello. Specialmente in contesti urbani, dove lo spazio è limitato e la circolazione è intensa, il campanello diventa fondamentale per garantire una convivenza pacifica e sicura tra ciclisti, pedoni e automobilisti. Il dispositivo di segnalazione acustica non è solo un accessorio, ma un vero e proprio strumento di comunicazione. Infatti, consente ai ciclisti di segnalare la propria presenza agli altri utenti della strada, evitando sorprese e possibili incidenti. Eppure, molti ciclisti sembrano sottovalutare l’importanza di questo semplice dispositivo, rischiando multe salate e mettendo a repentaglio la propria incolumità e quella degli altri.

Le sanzioni per chi non rispetta l’obbligo

Esistono in commercio numerosi modelli di campanelli, con diverse tonalità e intensità sonore. Scegliere un campanello omologato alle norme del nuovo Codice della Strada è fondamentale e rappresenta un passo importante per la sicurezza stradale. Chi circola in bicicletta senza il campanello rischia una multa salata, che può arrivare fino a 100 euro. Una cifra non indifferente, che dimostra quanto le autorità prendano seriamente questa violazione. La mancata segnalazione acustica può avere conseguenze drammatiche, causando ferite gravi o mortali sia per il ciclista che per gli altri coinvolti nell’incidente. Inoltre, in caso di incidente, la mancanza del campanello potrebbe aggravare la posizione del ciclista, in quanto potrebbe essere considerato corresponsabile.

La cultura della sicurezza

Il campanello è un dispositivo semplice ma essenziale per la sicurezza stradale. Le forze dell’ordine sono preposte ad effettuare i controlli sulle biciclette, verificando la presenza e il corretto funzionamento del campanello. La sua assenza può avere conseguenze gravi, sia per i ciclisti stessi che per gli altri utenti della strada. Ma tutto questo non basta. È pertanto necessario intensificare gli sforzi per promuovere una cultura della sicurezza stradale, in cui tutti siano consapevoli del proprio ruolo e delle proprie responsabilità. È essenziale promuovere campagne informative rivolte a tutti gli utenti della strada, al fine di diffondere le nuove misure del CdS e sensibilizzare in particolare i ciclisti sull’importanza di utilizzare il campanello.