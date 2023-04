Pioggia di componenti a Baku: tutti i cambi effettuati dai team

In seguito alla decisione della FIA di spostare le PU consentite da tre a quattro, vari team ne hanno approfittato per cambiare componenti a Baku

Dopo l’insolita pausa primaverile, durata ben tre settimane, il Circus torna con la quarta tappa del Mondiale che sarà di scena in Azerbaijan. Il circuito azero sarà, inoltre, luogo della prima Sprint Race della stagione, con un format in parte rivisto dalla Federazione. Essendo Baku un tracciato famoso per i suoi lunghi rettilinei, i team ne hanno approfittato per sostituire diversi componenti delle proprie Power Unit. Le squadre sono state ulteriormente agevolate anche dalla decisione della FIA di portare da tre a quattro i propulsori consentiti prima di incappare in penalità.

Fino alla scorsa gara, ciascuna vettura poteva montare solamente tre esemplari di motore a combustione interna (ICE), turbocompressore (TC), MGU-H, MGU-K e sistema di scarico (EX). Ben diciassette piloti su venti hanno deciso di adottare almeno un cambio sulla propria monoposto. Uno di questi è Pierre Gasly che, successivamente al guasto avuto durante l’unica sessione di prove libere, si è visto costretto a sostituire ulteriori componenti sulla sua Alpine. Da questa speciale “classifica” sono esclusi Lando Norris, Nyck De Vries e Valtteri Bottas che non monteranno alcun elemento nuovo.

Di seguito la tabella aggiornata, con tutte le sostituzioni effettuate, pilota per pilota: