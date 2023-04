GP Azerbaijan, Shootout a rischio per Norris e Tsunoda

Il nuovo regolamento sulle mescole obbligatorie miete le sue prime vittime: Lando Norris e Yuki Tsunoda rischiano di rimanere fuori dalla SQ3

Fra pochi minuti le venti monoposto scenderanno in pista in Azerbaijan per testare per la prima volta nella storia la cosiddetta Sprint Shootout. Essa non è altro che un format di qualifica ridotto, nel quale ai piloti sarà concessa una finestra di tempo più piccola per trovare il giro veloce. La SQ1 durerà infatti 12 minuti, e non i 18 tradizionali. Allo stesso modo, la SQ2 e la SQ3 dureranno rispettivamente 10 e 8 minuti, al contrario dei soliti 15 e 12 minuti.

Le novità però non si fermano solo al tempo di ciascuna fase. I piloti, infatti, saranno obbligati a utilizzare per la SQ1 e la SQ2 la mescola media, e poi a montare un nuovo set di soft per la SQ3. E proprio a causa di questa regola, Lando Norris e Yuki Tsunoda saranno esclusi a priori dalla SQ3 che si terrà tra poco.

MARIO ISOLA SULLA SHOOTOUT: “IL REGOLAMENTO POTREBBE CAMBIARE DOPO L’AZERBAIJAN”

Il pilota McLaren e il pilota AlphaTauri hanno infatti raggiunto un ottimo piazzamento nel corso delle qualifiche di ieri. E per la gara di domani – quella che conta davvero – partiranno rispettivamente in settima e ottava posizione. Tuttavia, per raggiungere questo risultato, nella giornata di ieri hanno dovuto utilizzare tutti i sei set di soft che sono concessi ai piloti per questo nuovo format. Il che significa che, se pure dovessero arrivare in SQ3, non potrebbero disputarla.

Il regolamento prevede infatti obbligatoriamente l’uso di un nuovo set di gomme morbide in SQ3. A causa di ciò, Norris e Tsunoda saranno costretti a rimanere ai box, se dovessero riuscire a superare la SQ2. E partirebbero, per la Sprint Race, in decima e nona posizione, in base all’ultimo giro registrato in SQ2.

Mario Isola, responsabile della sezione motorsport della Pirelli, ha affermato che la regola sarà probabilmente modificata per i prossimi eventi. “Se guardi al regolamento, sei obbligato a usare un nuovo set di gomme. Ovviamente è un nuovo regolamento, e probabilmente è necessario fare qualche messa a punto“.