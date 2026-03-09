Piloti critici verso la Formula 1 2026, Wolff risponde: “Nostalgici”

A Melbourne molti piloti di Formula 1, hanno criticato i nuovi regolamenti 2026. Toto Wolff commenta, suggerendo che si tende a essere “molto nostalgici”

Il GP Australia ha dato il via ufficiale alla nuova stagione di Formula 1, e ai nuovi regolamenti 2026. Un tema molto discusso nel corso dei scorsi mesi, quando la Formula 1 non era ancora entrata in questa nuova era, e dopo i primi test pre-stagionali. Proprio i test, hanno acceso una prima diatriba tra i piloti su questa nuova Formula 1.

Tra loro, il Campione del Mondo in carica Lando Norris. L’inglese aveva espresso dei commenti positivi, durante i test, mentre ora, dopo aver guidato la sua McLaren sull’Albert Park Circuit, si è schierato tra i piloti che hanno criticato questi nuovi regolamenti, rei di aver peggiorato lo sport.

Toto risponde

Tra i primi piloti ad aver criticato questa nuova Formula 1, è stato Max Verstappen, definendola “una Formula E sotto steroidi”. Lando Norris in quel contesto, aveva criticato il commento di Max, proponendogli di lasciare la Formula 1. Ma ora, dopo le qualifiche del GP Australia, l’inglese si è ricreduto criticando a sua volta questa Formula 1 e le nuove vetture, definendole le peggiori.

Intanto, Verstappen è stato coerente con le sue critiche fin dal 2023, quando si stava lavorando su questi nuovi regolamenti. Le previsioni dell’olandese, si sono avverate in qualifica, in particolare quando i piloti durante il giro secco, sono costretti a perdere la velocità per ricaricare la batteria, perdendo di fatto la sua vera essenza.

La gara è stata emozionante, specialmente nei primi giri, con la sfida tra Ferrari e la Mercedes di George Russell. Poi, è stato un vero e proprio dominio Mercedes, che si è portata a casa la prima doppietta stagionale, la 61esima della sua storia.

Al termine del GP Australia, Toto Wolff ha commentato le critiche dei piloti, e in particolare di Lando Norris verso i regolamenti 2026, suggerendo che si tende a essere nostalgici e che nessun pilota ha elogiato le vetture della passata stagione.

“Non ho mai sentito nessuno dei piloti, parlare bene delle precedenti vetture e dire, che erano le migliori. Quindi, tendiamo a essere molto nostalgici e a guardare gli eventi del passato,” ha così risposto Wolff.