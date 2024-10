Pieghi ancora gli specchietti retrovisori? Ti spieghiamo perché non dovresti più farlo per nessuna ragione

Se pieghi ancora gli specchietti retrovisori, sappi che non dovresti più farlo, ecco svelato il motivo. Nessuno ci pensa mai troppo a questo, ma sarebbe meglio iniziare a farlo per preservare la propria auto.

Ogni automobile, a prescindere dalla marca e dal modello, presenta uno stile perfettamente bilanciato in modo da poter restituire un veicolo sempre sicuro e funzionante. Ogni dettaglio è studiato alla perfezione per restituire un’esperienza sempre piacevole alla guida.

Ci sono poi dettagli per i quali bisogna ancora fare molta attenzione, come per esempio l’angolo morto dello specchietto e altri che sono stati migliorati, come per esempio inserire i comandi della propria radio sul volante, in modo da non doversi distrarre a guardare i tasti sul dispositivo.

In merito agli specchietti retrovisori, siamo ancora in un limbo, in quanto sono molto utili, ma c’è chi ancora li piega e chi no. Vi sveliamo perché non dovreste farlo, il motivo è molto importante, fareste meglio ad appuntarvelo.

L’importanza degli specchietti retrovisori

Gli specchietti retrovisori sono fondamentali per la sicurezza durante la guida sia vostra che per quella di terzi. Infatti grazie a quel piccolo specchio potrete avere una visuale più ampia di quello che vi circonda su strada, come per esempio l’arrivo di pedoni, monopattini e altri veicoli.

Per questo motivo non si può assolutamente viaggiare senza per legge, in quanto sono fondamentali anche per effettuare le classiche manovre di sorpasso, parcheggio e così via. Per chi venisse pizzicato senza, potrebbe vedersi recepire come minimo una multa di 200 euro, in base poi alla gravità del fatto.

Non piegarli, è meglio

Gli specchietti retrovisori sono molto importanti per poter guidare in totale sicurezza, in quanto permettono una visuale molto più ampia durante la guida. Nel corso degli anni si sono evoluti, in quanto si è passati da quelli manuali a quelli elettrici, presenti in diversi modelli recenti. Questi ultimi hanno la funzione di aprirsi in maniera automatica quando si spegne o si accende l’auto e addirittura quando si esegue la retromarcia si abbassano per restituirvi una visione più nitida del parcheggio.

Qualora invece aveste ancora gli specchietti tradizionali ci sono due correnti di pensiero. C’è chi sostiene che bisognerebbe chiuderli ogni volta che si spegne l’auto per evitare urti accidentali da altre auto durante il parcheggio o atti vandalici e chi invece sostiene che sarebbe meglio lasciarli aperti, in modo che chi parcheggia, manterrà una certa distanza tra la sua e la vostra “4 ruote”. Ovviamente qui le teorie abbondano, voi cosa ne pensate?