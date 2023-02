Piastri su Alonso: “Lavorare con lui nel 2022 mi ha aperto gli occhi”

Nuova era per Oscar Piastri, che nel 2023 farà il suo debutto ufficiale in Formula 1 sotto la guida della scuderia inglese della McLaren, tutta via il pilota australiano riflette sui benefici di aver lavorato con un campione come Fernando Alonso

La stagione del 2023 è ormai alle porte, e le presentazioni delle monoposto a breve lasceranno spazio ai test del Bahrain il 23 e il 25 Febbraio. Finalmente saremo in grado di vedere i primi risultati del lavoro svolto durante il lungo inverno lontano dalle piste. Assieme a questo, saremo in grado di vedere le prossime line-up di piloti che saranno protagonisti di questa stagione di Formula 1. Tra i numerosi cambiamenti, abbiamo anche quelli di Fernando Alonso, ormai pilota Aston Martin, e Oscar Piastri, che con un repentino cambio di rotta sarà alla guida della McLaren.

Ad oggi, il pilota australiano si apre su quanto accaduto durante il corso degli anni in Alpine, e il lavoro condiviso con lo spagnolo due volte del mondo. “Io credo che lavorare con Fernando per una buona parte dello scorso anno, mi ha aperto gli occhi davvero. Ovviamente lui è un pilota di successo, vedo le sue gare da quando ero piccolo , stessa cosa che accade per Lewis Hamilton. L’ho visto vincere durante tutti questi anni, sarà davvero emozionante gareggiare contro i propri idoli.” In seguito, Oscar Piastri prosegue l’intervista parlando delle controversie che si sono verificate con la scuderia francese dell’Alpine che effetto ha avuto sulla sua carriera.

“Credo che la mia uscita dall’Alpine non avrà molto impatto sul mio debutto. Per me gli obbiettivi che mi sono prefissato restano quelli, nulla è cambiato da allora. Forse per il modo in cui si è parlato del mio futuro nella stagione del 2022, ci sono maggiori aspettative, dato anche il passaggio dalle categorie minori. Io sono contento, e ormai il passato è passato, ci sono sicuramente tante aspettative su di me , ma ora sono concentrato su focalizzarmi sulla mia carriera.”