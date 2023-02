Hamilton: dal paddock al set cinematografico

Dopo essere approdata su Netflix con una docuserie la Formula 1 è pronta ad approdare sul grande schermo, e sul set cinematografico ci sarà anche Lewis Hamilton in un ruolo importante

Le discussioni sul progetto di portare la Formula 1 sul grande schermo sono iniziate in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti dello scorso ottobre, insieme al produttore Jerry Bruckheimer, alla star di Hollywood Brad Pitt e ad altre personalità di spicco del mondo cinematografico, come se non bastasse Lewis Hamilton ricoprirà al fianco di queste personalità un ruolo importante sul set.

IL PROGETTO

Il sette volte campione del mondo di Formula 1 della Mercedes, è difatti produttore e consulente di questo progetto cinematografico grazie alla sua società di produzione, la Dawn Apollo Films. Questo film vedrà Brad Pitt nel ruolo di protagonista, che lo vedrà interpretare un pilota veterano che fa da mentore ad un pilota della massima serie automobilistica emergente.

Lewis Hamilton ha fornito all’inizio di questa settimana un aggiornamento sul progetto, che sarà girato in concomitanza dei weekend di Formula 1, affermando anche che il team di produzione sta lavorando per scegliere chi dovrebbe recitare nel film al fianco della star hollywoodiana: “In questo momento stiamo attraversando un processo di selezione del personaggio che sarà al fianco di Brad, il che è eccitante. Mi sono seduto in ufficio con Jerry, Joe e Brad, abbiamo osservato le audizioni e abbiamo detto ciò che pensiamo”.

LA RESPONSABILITÀ

Lewis ha ritenuto inoltre, che fosse una “responsabilità” per lui far parte di questo progetto, dato che è compito suo assicurarsi che il cast sia diversificato, sostenendo che voleva nel dettaglio vedere più donne nei vari ruoli: “Voglio fare il film, in termini di diversità e rappresentazione, voglio che sia come la Formula 1 dovrebbe essere in futuro, o dovrebbe essere ora, ma sarà in futuro”.

“Voglio vedere meccanici donne. Ci piacerebbe vedere un’autista donna. Non siamo ancora arrivati a quel punto. Ma perché no? In questo momento, abbiamo ancora la sceneggiatura. Ne abbiamo attraversato diverse iterazioni. Stiamo ancora aspettando una nuova riscrittura, e questo è l’intero processo. Ma l’ho fatto per tutto il periodo di Natale. È eccitante. Sono entusiasta di ottenere la sceneggiatura finale. Stavo parlando con Brad dei personaggi che abbiamo in arrivo”.