Piastri: “Mark Webber sarà meno presente”

Oscar Piastri annuncia che Mark Webber frequenterà meno il paddock

Oscar Piastri ha dichiarato che non c’è un vero motivo che abbia scatenato la decisione del suo manager, Mark Webber, di essere meno presente in pista con lui nella stagione 2026. Al suo posto ci dovrebbe essere Pedro Matos, ingegnere di pista di Piastri in Formula 2. Matos è stato quello che ha accompagnato l’australiano della McLaren nella stagione con Prema nel 2021, quando ha vinto il campionato di Formula 2.

Tuttavia, pare che Piastri abbia deciso di ridimensionare la cerchia del suo staff che lo seguirà in giro per il mondo. Nonostante abbia deciso di essere meno presente nel paddock, Webber non si farà di certo da parte. L’ex pilota di Formula 1 ha fornito da sempre un grande supporto al pilota McLaren, allenandolo per gran parte della sua carriera. Piastri ha tenuto a precisare che il suo manager sarà comunque molto coinvolto nel corso della stagione.

Piastri: “Non c’è un motivo scatenante”

“Non c’è stato nulla di specifico in questa decisione. Abbiamo semplicemente stabilito che le cose avrebbero dovuto avere un aspetto un po’ diverso“, ha dichiarato il pilota alla stampa. “Mark è ancora molto coinvolto e sono stato molto in contatto con lui nelle ultime settimane”. Gli anni scorsi, Webber è sempre stato una figura di spicco nel paddock, proprio nelle vesti di manager del ventiquattrenne di Melbourne.

Per Piastri, la scorsa stagione è stata sicuramente fantastica quanto deludente, chiudendosi con un finale dal gusto agrodolce. Il pilota australiano, a sole nove gare dalla conclusione, aveva un vantaggio considerevole sul suo inseguitore e compagno di squadra Lando Norris. Il pilota inglese ha poi ridotto il distacco di 34 punti, riuscendo poi a vincere il titolo mondiale con 13 punti di vantaggio sull’australiano.

Le tensioni di Monza e Singapore, alimentate anche dai media, hanno indirizzato accuse di favoritismo nei confronti di Norris. Tutto questo avrebbe potenzialmente aumentato anche i dissidi tra Webber e il team di Woking. Tuttavia, il pilota della McLaren non ha mai affermato né negato questa supposizione. Piastri ha poi concluso brevemente: “Mark Webber sarà meno presente in pista. Non lo reputo un grave problema e non c’è stato nulla nello specifico che abbia fatto scatenare questa decisione”.