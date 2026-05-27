Dentro un weekend GTWC: tutte le serie di supporto

La GT4 European Series nel weekend GTWC

Durante un weekend del GTWC Europe si svolgono anche altri campionati.

Accanto alle GT3, infatti, esiste una categoria più accessibile: la GT4 European Series, che rappresenta il punto di ingresso ideale nel mondo delle corse GT. Le vetture GT4 sono molto più vicine ai modelli stradali rispetto alle GT3 e quindi meno estreme e costose.

Il campionato si svolge su un numero limitato di weekend durante l’anno e ogni evento prevede due gare della durata di circa un’ora. Anche in questo caso le vetture sono guidate da equipaggi composti in genere da due piloti, che devono obbligatoriamente alternarsi durante la gara.

Un concetto centrale nella GT4, così come in altre categorie GT, è il Balance of Performance, spesso abbreviato in BoP. Si tratta di un sistema che permette agli organizzatori di bilanciare le prestazioni delle diverse vetture, intervenendo su elementi come peso e potenza. In questo modo, auto molto diverse tra loro, prodotte da marchi differenti, possono competere sullo stesso livello, garantendo gare più combattute e spettacolari.

Le altre categorie del GT World Challenge

Un’altra categoria è quella delle vetture GT2. Interessanti perché combinano una potenza molto elevata con un’aerodinamica meno sofisticata rispetto alle GT3.

Il formato del weekend anche in questo caso consiste in due gare da un’ora ciascuna. Ogni equipaggio deve avere almeno un pilota Bronze e i piloti si devono suddividere il tempo al volante equamente.

Accanto a queste categorie esiste anche una realtà più specifica e particolare, il McLaren Trophy Europe, un campionato organizzato sempre dalla SRO ma costruito attorno a un solo costruttore. In questo caso, infatti, tutte le vetture in pista sono McLaren, nello specifico la McLaren Artura, rendendo la competizione più focalizzata sul talento dei piloti piuttosto che sulle differenze tra le auto. Il campionato, come per le GT2, prevede due gare da un’ora per weekend ed equipaggi composti da due piloti.

Nel complesso, un weekend di GTWC è composto da diverse categorie e campionati. Nonostante le differenze, tutte queste categorie condividono lo stesso spirito: portare in pista auto derivate da modelli reali e offrire gare combattute, dove strategia, abilità e lavoro di squadra giocano un ruolo fondamentale.