Piastri: “Essenziale un rapporto sincero con Norris”

Oscar Piastri rimarca quanto un rapporto totalmente sincero con Lando Norris possa favorire il progresso del team

Il rapporto tra Piastri e Norris è essenziale per l’andamento favorevole della McLaren. Stando alle parole dell’ormai ex rookie, infatti, il progresso avutosi dopo un inizio nel 2023 disastroso potrebbe derivare, in parte, anche dal suo rapporto con il compagno. La stagione 2023 della McLaren si è conclusa con un unico primo posto alla Sprint Race del Qatar. Gara che ha permesso a Piastri di ottenere una vittoria prima del pilota inglese. Un progresso personale che avrebbe potuto comportare tensioni tra i due piloti del team di Woking e, soprattutto, rallentare i possibili sviluppi positivi della scuderia.

Il rapporto tra i due piloti della McLaren è cambiato?

Piastri si è confidato ai microfoni di Autosport riguardo al suo legame con Norris: “Il rapporto è ancora esattamente lo stesso“. Enfatizzando più volte quanto i due debbano necessariamente mantenere un rapporto sincero per facilitare un miglioramento dell’intero team, il più giovane tra i due piloti McLaren ha evidenziato inoltre l’importanza di “lavorare insieme” per “aiutare la squadra a sviluppare la monoposto“. Nonostante al momento la scuderia non si presenti tra le più competitive in griglia, il miglioramento risulta comunque ben evidente. “Certo, non stiamo vincendo titoli al momento. […] Dobbiamo ancora trovare quel qualcosa in più che ci permetta attualmente di sfidare e di battere la Red Bull“.

La comparazione tra i due piloti sarà sempre presente. Che i due gareggino per le ultime o per le prime posizioni. Non risulta esserci alcuna differenza al momento, e questo Oscar Piastri sembra saperlo bene. Tutto questo però non sembra toccarli troppo. E, soprattutto, non sembra influire sui rapporti interni al team. “Il team al MTC (McLaren Technology Centre) e gli ingegneri qui fanno tutti del loro meglio per aiutare e migliorare le cose“, Piastri aggiunge. “Se io e Lando abbiamo dati o informazioni aggiuntive, tutto ciò che può essere d’aiuto, lo può essere per entrambi“.

Martina Romeo