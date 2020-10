Perez sul suo futuro: “Non ho ancora firmato nulla”

Sergio Perez riconosce che le trattative sul suo futuro sono progredite, anche se assicura che per il momento non ha ancora firmato nulla

Il messicano è consapevole che ci vorrà ancora del tempo e dichiara che non c’è fretta né da parte sua né da parte dei team. Il 10 settembre è stato confermato che Perez non avrebbe continuato con la Racing Point nel 2021, poiché Sebastian Vettel occuperà il suo posto all’interno del team britannico. Nonostante abbia un contratto con la squadra fino al 2022, Perez non ha quindi un sedile per il futuro, perciò deve trovare una nuova destinazione se vuole rimanere in griglia il prossimo anno.

Red Bull, AlphaTauri, Alfa Romeo e Haas sono gli unici team che finora non hanno confermato la line up di piloti per il 2021. Alcune voci vedono il messicano particolarmente legato al team statunitense, ma come lui stesso ha già assicurato, non ha ancora firmato nulla, sebbene ritiene che nelle ultime settimane ci siano stati alcuni progressi nelle negoziazioni. “Non ho ancora firmato nulla. Certo, c’è stato sicuramente qualche progresso, quindi si vedrà nelle prossime settimane. Ma nessuno ha fretta, né io né i team. Dovremo aspettare ancora un po’, perché c’è ancora molta strada da fare“ dichiara Perez per quel che riguarda il suo futuro alla rivista britannica Autosport.

IL MESSICANO E’ IL PROTAGONISTA PRINCIPALE DEL MERCATO PILOTI

Il Mercato Piloti 2020 vede Sergio Perez come protagonista principale dopo la conferma dell’approdo di Sebastian Vettel in Aston Martin. Si attendono inoltre notizie sulle intenzioni di Kimi Raikkonen, cioè se vorrà ancora continuare in Formula 1 o meno. La decisione del finlandese ci farà capire esattamente quanti posti resteranno da occupare per la prossima stagione. Anche L’Alfa Romeo potrebbe quindi essere considerata tra le opzioni per il futuro di Sergio Perez.