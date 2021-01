Perez: “Posso stare al passo con Verstappen”

Perez è sicuro di poter essere all’altezza della situazione e riuscire a star al passo con Verstappen

Ieri è stato il primo giorno di lavoro alla Red Bull per il pilota messicano, che ha fatto visita alla fabbrica di Milton Keynes. L’approdo al team austriaco è un’occasione importante per Perez. Infatti, è la prima volta in carriera che gareggerà per un top team. I vertici hanno alte aspettative, ma lui è certo di poterle soddisfare. Non sarà facile per Perez affiancare Verstappen, che è considerato uno dei piloti più forti in griglia. Tuttavia, è certo di poter affidamento sulla sua esperienza.

Nella sua prima intervista alla Red Bull, il messicano ha così dichiarato: “Essere accanto a Max è una grande sfida, sappiamo tutti quanto sia veloce. È uno dei piloti più veloci, se non il più veloce. Negli ultimi anni è diventato un pilota completo. Penso di avere abbastanza esperienza e talento per stare al passo”.

PEREZ DOVRÀ AMBIENTARSI RAPIDAMENTE

Perez ne ha poi approfittato per spiegare quanto sarà fondamentale adattarsi ad un nuovo clima e metodo di lavoro. Infatti, ha così commentato: “Voglio davvero che la stagione 2021 inizi, dal momento che sarò su una macchina competitiva. Non vedo l’ora di essere una squadra in cui i miei commenti possano influenzare le prestazioni della vettura ogni fine settimana. La velocità di questo team di fare le cose è qualcosa di nuovo per me, le squadre in cui sono stato hanno sempre impiegato più tempo”.

Infine, si è detto fiducioso di potersi integrare e ambientare rapidamente: “E’ tutto nuovo, ho cose da imparare. Devo anche incontrare molte persone e, in questo senso, è diverso perché devo adattarmi. Questo richiede un po’ di tempo. Penso però che sarà un processo veloce, poiché la squadra è molto felice di avermi qui e mi stanno supportando in tutto. Tutti sono molto motivati per la stagione che ci attende”.