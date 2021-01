Perez: primo giorno di lavoro in Red Bull

Sergio Perez ha fatto visita per la prima vita alla Red Bull per preparare la prossima stagione

Il pilota messicano ha definitivamente voltato pagina, lasciandosi alle spalle la stagione 2020. Dopo l’annuncio del divorzio con la Racing Point, Perez è riuscito a mettere in mostra le sue doti convincendo la Red Bull a riporre in lui la sua fiducia. Quest’anno infatti affincherà l’olandese Verstappen per completare la line up del team austriaco.

Oggi ha fatto visita a Milton Keynes per la prima volta, per iniziare a prepararsi al Mondiale. E’ stato il primo giorno di lavoro per Checo, che ha fatto la conoscenza della squadra con la quale lavorerà quest’anno. Dopo aver fatto un tour della fabbrica, ha indossato la nuova tuta e ha fatto la prova per il sedile 2021. Il tutto è stato documentato sui canali social della Red Bull, facendo impazzire gli appassionati.

HORNER: “CON PEREZ AFFRONTEREMO LA MERCEDES”

Le aspettative sul pilota messicano sono alte. Infatti, il team austriaco confida nella sua esperienza e nel suo talento per riuscire a fare un step in avanti. L’obiettivo della Red Bull è quello di riuscire a lottare con la Merecedes e imporsi nel mondiale costruttori. Perez dovrà dunque dimostrare il suo valore in pista facendo la differenza.

Honer è convinto che Perez possa aiutare il team a migliorare. Recentemente, al sito web orlandese Racing News 365, ha così dichiarato: “Checo ha molta esperienza e guida in Formula 1 da dieci anni. La sua performance sono state eccellenti e la sua prestazione in gara è stata molto, molto buona. Penso che possa mettere più pressione su Max di quanto potesse fare Albon. Speriamo che questo ci darà più forza per affrontare la Mercedes”.