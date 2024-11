Perez e i commenti del padre su Schumacher: “Ha fatto un errore”

Perez: “Non sono d’accordo riguardo ai commenti sulla sessualità di Schumacher”

Recentemente, il padre del pilota messicano Sergio Perez ha rilasciato dei commenti riguardo alla sessualità di Schumacher, in risposta ai suoi commenti riguardo al futuro del figlio in Red Bull. All’inizio di quest’anno, infatti, il fratello del sette volte Campione del Mondo ha fatto coming out sui social, rivelando la sua relazione con un altro uomo. Ai microfoni di ESPN, Perez Sr ha rilasciato delle dichiarazioni che, secondo molti, erano un attacco alla sessualità di Schumacher.

“C’è una persona che era un pilota di Formula 1 ed è diventato un giornalista”, afferma Perez Garibay. “Fu il primo a dichiarare che Checo era già fuori dalla Red Bull. La settimana seguente, è uscito allo scoperto. Non so se fosse innamorato di lui. Capisci? Non sai più se è un giornalista, una donna, un gentiluomo. Ma la sua opinione non conta”. I commenti includevano un riferimento alla ex moglie di Schumacher, aumentando ulteriormente la natura dell’attacco.

Sergio Perez si è dichiarato contrario a questi commenti, affermando che erano stati un errore da parte del padre. “Non sono d’accordo con nessuno dei suoi commenti” ha dichiarato il messicano ai microfoni di Sky Sport. “Penso che abbia commesso uno sbaglio in questo senso. Non condivido nessuna delle sue opinioni ma, allo stesso tempo, non posso controllare ciò che dice mio padre”.

La risposta di del tedesco a Perez Sr, condivisa via social

L’ex pilota tedesco, che ha vinto sei Gran Premi durante la sua carriera nel Circus, ha risposto ai commenti di Perez Sr via Instagram. Sebbene sia stato molto cortese, ha chiarito di ritenere comunque inadeguate le affermazioni fatte ai microfoni di ESPN.

”Anche io starei dietro a mio figlio al 100% e cercherei di aiutarlo. Questo è ciò che fa un padre. Per quanto riguarda lo stile, mi sarei espresso in modo diverso, ma conosciamo il signor Perez con tutte le sue emozioni. Ecco perché non sono arrabbiato con lui. Tuttavia, penso che i risultati in pista sarebbero i migliori argomenti”.

