GP Las Vegas, Russell: “Incredibile, sono entusiasta”

Una qualifica sorprendente vede George Russell in pole position in vista della gara di domani, conquistata in una Q3 al cardiopalma

Ha chiesto di voler essere dietro al gruppo per poter agguantare la prima posizione. E così è stato. George Russell ha preso di forza la pole position del GP di Las Vegas, piazzando la sua monoposto davanti a Carlos Sainz e a un sorprendente Pierre Gasly. Il pilota della Mercedes, che si è approcciato al weekend in modo molto positivo, ha messo a segno un giro perfetto, lasciando presagire una gara molto serrata e competitiva, su un circuito che già brilla di luce e spettacolo.

Ciò che ha fatto la differenza durante le qualifiche del GP di Las Vegas è stata la fiducia che Russell ha riposto in se stesso e nella propria monoposto. Consapevole di dover realizzare un giro pulito perfetto, anche solo per agguantare la prima fila, il pilota britannico non si è fatto pregare e ha. messo a segno una qualifica assolutamente perfetta, prendendosi pochi rischi e conquistando un risultato addirittura migliore rispetto alle aspettative.

LA SORPRESA DELLA POLE POSITION

Intervistato al termine della qualifica, Russell ha ammesso di non avere idea di poter conquistare un risultato simile. Il pilota della Mercedes non si aspettava che la monoposto potesse essere così veloce e ha descritto come “assolutamente incredibile” il risultato raggiunto sul circuito di Las Vegas. “Non pensavo assolutamente di avere questo ritmo“, ha sottolineato Russell. “Siamo stati molto veloci in Q2. Mi sono un po’ spaventato dopo il mio primo tentativo, ho dovuto sistemare l’ala anteriore, ma sono molto contento. È stata una sorpresa“.

“Avevo fiducia in me stesso. Sapevo che se avessi fatto un giro pulito sarei stato in prima fila, ma la pole position è incredibile. Ho fatto delle buone qualifiche di recente, ma non me lo aspettavo. È fantastico correre a Las Vegas e sono entusiasta per la gara di domani“, ha concluso il pilota della Mercedes. Una gara che, con una lotta ancor semi aperta per il mondiale, si preannuncia interessante sotto diversi punti di vista.