GP Cina: l’ordine d’arrivo a Shanghai

Antonelli trionfa a Shanghai, prima vittoria storica per l’italiano in Formula 1, completano il podio George Russell e Lewis Hamilton

Kimi Antonelli trionfa nel GP della Cina e scrive una pagina storica della Formula 1. Infatti, il giovane pilota italiano della Mercedes conquista la sua prima vittoria nel Mondiale sul circuito di Shanghai, precedendo il compagno di squadra George Russell e la Ferrari di Lewis Hamilton. Si tratta quindi di un successo storico: l’Italia torna a vincere un Gran Premio di Formula 1 dopo 20 anni, grazie soprattutto al talento del 19enne bolognese. Inoltre, il GP della Cina è stata una gara piena di colpi di scena; non a caso, nell’ordine d’arrivo solo 15 piloti hanno sorpassato la bandiera a scacchi.

Tra i protagonisti della gara, inoltre, c’è anche Lewis Hamilton, che conquista il suo primo podio con la Ferrari dopo il passaggio alla scuderia di Maranello. In particolare, il sette volte campione del mondo ha chiuso terzo dopo una lunga battaglia con il compagno di squadra Charles Leclerc, che alla fine ha terminato quarto. La Ferrari ha mostrato un buon passo gara, tuttavia non è riuscita a tenere il ritmo delle Mercedes. La McLaren ha avuto un weekend difficile, infatti non è riuscita nemmeno a partire con Lando Norris e Oscar Piastri a causa di problemi tecnici. Nel frattempo, Max Verstappen si è ritirato durante la gara dopo un weekend già complicato per la Red Bull. Il migliore degli altri è Ollie Bearman che ha conquistato una grandissima quinta posizione sulla Haas.

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GP Cina: l’ordine d’arrivo

1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. George Russell (Mercedes)

3. Lewis Hamilton (Ferrari)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Oliver Bearman (Haas)

6. Pierre Gasly (Alpine)

7. Liam Lawson (Racing Bulls)

8. Isack Hadjar (Red Bull)

9. Carlos Sainz (Williams)

10. Franco Colapinto (Alpine)

11. Nico Hülkenberg (Audi)

12. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

13. Valtteri Bottas (Cadillac)

14. Esteban Ocon (Haas)

15. Sergio Perez (Cadillac)

Ritirati: Verstappen, Alonso, Stroll

Non partiti: Piastri, Norris, Bortoleto, Albon