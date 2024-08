Per Pirelli è gomma soft a Monza, Baku e Singapore

Pirelli ha selezionato la gamma morbida di pneumatici per i Gran Premi di Monza, Baku e Singapore, con una strategia simile a quella dell’anno scorso

Pirelli ritiene la strategia adottata lo scorso anno la più adatta per i circuiti in arrivo, quindi ha scelto di utilizzare la gamma morbida di fecole per i Gran Premi di Monza, Baku e Singapore. I pneumatici per la stagione corrente sono stati selezionati a partire dal Bahrain con la seguente identificazione: C3 per la mescola dura, C4 per la media e C5 per la più morbida.

Dall’Italia in poi, le piste dovranno necessariamente adottare questa strategia per ottimizzare le prestazioni durante le gare. Dopo la pausa estiva, il calendario delle competizioni diventerà molto intenso, con gare quasi ogni fine settimana. Solo una breve pausa il 7 e l’8 settembre. Pirelli ha selezionato la gamma morbida, che include le mescole C3, C4 e C5, pensando specificamente alle caratteristiche dei circuiti di Baku e Singapore. Qui le superfici sconnesse richiedono una maggiore aderenza e flessibilità del pneumatico.

Indecisioni su Monza

Per quanto riguarda il Gran Premio d’Italia a Monza, ci sono ancora alcuni dubbi poiché la pista è completamente asfaltata, il che potrebbe influenzare il comportamento delle gomme. Anche i piloti dovranno adattarsi a queste condizioni particolari. Lo si è già visto qualcosa di simile nell’ultimo weekend, a Spa. L’asfaltatura recente di alcune parti del tracciato hanno portato risultati differenti dalle simulazioni, con minore usura degli pneumatici. Pirelli avrà dunque tempo durante la pausa estiva per analizzare i dati anche in vista del GP brianzolo.

La pausa estiva terminerà con il Gran Premio di Zandvoort nei Paesi Bassi. Per questa gara, Pirelli prevede di utilizzare un set di gomme più dure, con le mescole C1, C2 e C3. Ciò a causa delle condizioni specifiche della pista. Non vi è stato un grosso utilizzo di queste mescole durante la stagione, con l’ultima apparizione avvenuta a Silverstone.