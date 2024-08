Cambiamenti in Alpine: Oliver Oakes è il nuovo team principal

È ufficiale: a sorpresa, sarà Oliver Oakes a guidare l’Alpine in qualità di team principal dalla seconda metà della stagione

Aria di cambiamento in casa Alpine. In seguito alle dimissioni di Bruno Famin, rese pubbliche lo scorso weekend, sarà Oliver Oakes a guidare la scuderia francese. La presenza di Oakes in Alpine è solo uno dei diversi cambiamenti apportati dalla scuderia in vista del 2025. Con una line-up ancora da definire e il ritorno di Flavio Briatore nel mondo del Circus, la squadra sembra essere intenzionata a lasciarsi questa stagione alle spalle e puntare tutto sulla prossima.

Dopo aver gareggiato nei karting e aver continuato la sua carriera nelle monoposto, Oakes ha fondato, nel 2015, Hitech Grand Prix. Un team che compete in Formula 2 e Formula 3. Una sfida, quindi, non totalmente nuova per l’ex pilota britannico, ma in una categoria più avanzata. Aspetto che, stando alle sue parole, non sembra poi preoccuparlo più di tanto. Nonostante il peso che può comportare essere uno dei team principal più giovane nella storia della Formula 1, secondo solo a Christian Horner.

Oakes è sicuro della sua scelta

Il trentaseienne di Norwich ricoprirà il ruolo di team principal già da dopo la pausa estiva e riferirà al CEO del Gruppo Renault, Luca de Meo. “Sono estremamente grato a Luca de Meo e Flavio Briatore per questa opportunità di rendere l’Alpine nuovamente competitiva” ha dichiarato Oakes. “Il team ha persone talentuose e ottime risorse al suo interno, e sono sicuro che insieme possiamo raggiungere grandi risultati in questa e nelle prossime stagioni. Non vedo l’ora di iniziare dopo la pausa estiva” ci ha tenuto ad aggiungere il nuovo team principal.

Anche de Meo e Briatore hanno commentato ai microfoni la scelta. “È un piacere dare il benvenuto a Oli nel team e vederlo diventare uno dei Team Principal più giovani che questo sport abbia mai visto” ha affermato il CEO del Gruppo Renault. “Questo team è stato costruito per il successo futuro, e la nomina di Oli in un ruolo di alto livello ne è la dimostrazione. Siamo entusiasti di sfruttare il suo entusiasmo, la sua energia e la sua passione per le corse, diffondendo questo spirito in tutto il team” ha continuato de Meo. Briatore non è stato da meno con gli elogi, e ha espresso la sua felicità per questo cambiamento. “Siamo lieti di essere riusciti a reclutare Oakes per il nostro progetto di Formula 1. Oli è altamente talentuoso e vanta un eccellente curriculum di leadership e successi nelle corse” ha concluso l’italiano.