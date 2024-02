I fattori chiave da tenere d’occhio in Bahrain durante i test

L’attesa è conclusa: il semaforo verde dei test stagionali in Bahrain sta per apparire

I test pre-stagionali in Bahrain stanno per iniziare. il Bahrain International Circuit non solo ospiterà la prima tappa del mondiale, ma sarà anche il luogo in cui si svolgeranno le tre giornate di test no-stop. Mercoledì, giovedì e venerdì prenderanno il via. I media e i tifosi dovranno però prestare attenzione a numerosi fattori chiave: vediamone alcuni insieme

Red Bull sarà ancora dominatrice?

Dopo la presentazione della nuova monoposto il 15 febbraio, gli occhi sono tutti puntati sulla scuderia di Milton Keynes. Le soluzioni così aggressive e diverse dai propri avversari continueranno la scia di successo creata da Verstappen?

Team come Mercedes e Ferrari continueranno con le nuovi soluzioni apportate in vista della nuova stagione o cercheranno di analizzare e prendere spunto dalle nuove modifiche della nuova monoposto Red Bull?

Test Bahrain: Numerosi veli attorno ai garage

Gli occhi dei curiosi non mancano: saranno molti i fotografi che cercheranno di scattare più foto possibili sulle nuove vetture in pista . Tuttavia una volta rientrati al box ogni possibile segreto verrà mantenuto dai team.

Come accaduto anche nei passati test , durante le sospensioni delle sessioni in caso di interruzioni o problemi in pista, sono molti team che coprono i propri box per evitare di far scattare foto ed evitare dunque che qualche avversario possa scoprire e “copiare” le nuove soluzioni portate.

Occhio al numero dei giri

Di fondamentale importanza durante i test pre-stagionali e analizzare i giri compiuti durante la sessione da parte di ogni singolo team. Questo aspetto può evidenziare molti aspetti positivi tra cui, l’affidabilità della monoposto.

Considerando il poco tempo a disposizione per i test, ogni singolo secondo in pista è prezioso e dunque girare è fondamentale per avere più parametri possibili sia sull’andamento della vettura, ma anche sui risultati che quest’ultima può ottenere nei weekend di gara.

Ognuno gioca al proprio gioco

Nonostante il tempo sia molto ristretto, e anche vero che ogni team abbia i propri segreti. Talvolta i risultati visti nei test pre-stagionali, non hanno dato concretezza nelle prime tappe del mondiale.

È opportuno dunque guardare attentamente ciò che accadrà in questi tre giorni in Bahrein, ma allo stesso tempo ricordarsi sempre come ogni team decide cosa provare e cosa non fare. Le diverse strategie potrebbero svelare una classifica, che poi già dalla prima tappa del mondiale potrebbe dare esito diverso.

Sandbbagging presente

Per chi non sapesse il significato di questo termine, sandbagging e quando i team decidono deliberatamente che tipo di potenza apportare ai propri motori durante la sessione dei test. Questo viene fatto per nascondere il vero potenziale della monoposto.

Questo ci ricorda dunque come abbiamo già scritto precedentemente, quanto sia bello rivedere le monoposto in pista e analizzare ogni dettaglio fornito, ma come in realtà, alcuni risultati possono non rispecchiare la vera realtà. L’attesa è solo di poche ore: cosa accadrà nei test pre-stagionali in Bahrain?