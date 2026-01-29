Per Chandhok è Russell il favorito al titolo piloti 2026

Karun Chandhok: Russell favorito per il titolo piloti di Formula 1 del 2026

Per il telecronista (ex pilota) Karun Chandhok, il favorito della stagione 2026 di Formula 1 sarà George Russell, grazie al nuovo regolamento di cui beneficerà soprattutto Mercedes. Nel 2026, infatti, verrà introdotto un nuovo regolamento per il campionato di Formula 1. Una novità che probabilmente andrà a ridefinire i giochi di potere tra le scuderie.

Secondo Chandhok, la costanza e le prestazioni di Russell, unite alla competitività della Mercedes con le nuove regole, lo rendono un forte contendente. Una convinzione, quella dell’ex pilota, sostenuta anche dalla stessa guida di Russell nel 2025. Il britannico conta, infatti, una quarta posizione nel campionato piloti con 319 punti e due vittorie di gara. Da sottolineare è che Russell, spesso, ha ottenuto la massima prestazione da una vettura non costantemente la più veloce in griglia.

Karun Chandhock è convinto che Mercedes e Russell saranno i favoriti dal cambio di regolamento del 2026

La Red Bull, e poi la McLaren , hanno dominato l’era dell’effetto suolo dal 2022 alla fine del 2025. Nonostante ciò, non c’è modo di sapere come le due squadre si comporteranno nella prossima stagione e, eventualmente, se il nuovo regolamento possa dare o meno i suoi frutti. Chandhok ha indicato Mercedes e Ferrari come i team ufficiali più longevi sulla griglia di partenza.

“Quello che sentiamo dire da molti piloti è la parola sistemi. Penso che quest’anno avremo un team che si occuperà di telaio e power unit come un’operazione integrata, che in realtà comprende Mercedes, Audi , Ferrari e Red Bull, e credo che due di loro abbiano la scusa di essere dei novellini: Audi e Red Bull“, ha detto a Sky Sports F1 . “Quindi penso che per Ferrari e Mercedes non ci siano vere e proprie scuse”.

Chandhock ha poi continuato: “anche se in termini di hardware, per regolamento, McLaren e gli altri clienti devono avere le stesse power unit del team ufficiale Mercedes, penso che avere entrambe le parti che comunicano tra loro in modo molto più integrato debba essere un vantaggio nella fase iniziale di questa regolamentazione delle power unit. E, per me, questo rende George il favorito per la stagione“.

Una nuova era per la Formula 1

La previsione di Chadhock sembrerebbe coerente con le informazioni che già conosciamo. Il discorso anticipato suggerisce che la Mercedes ha prodotto una delle Power Unit più forti per il 2026. Dopo il successo della Mercedes nella precedente era ibrida, dal 2014 al 2021, molti hanno indicato la squadra di Brackley come favorita per la prossima stagione. Vi sono ampie voci di paddock che circondano su Mercedes come favorita dai nuovi regolamenti.

Le nuove normative introducono una ripartizione 50:50 tra motore a combustione interna ed energia elettrica, nonché monoposto più piccole e leggere e un’aerodinamica attiva, che va a sostituire il DRS precedentemente utilizzato, tra le tante altre modifiche. Il team principal e CEO Toto Wolff ha un approccio più “pessimista“: “Beh, lo spero vivamente. Ma sono un pessimista convinto e il bicchiere è sempre mezzo vuoto, non mezzo pieno”, ha spiegato durante un video di debriefing della Mercedes “.

“Ci siamo prefissati degli obiettivi per il propulsore e lo stesso vale per il telaio. Se questi obiettivi fossero abbastanza ambiziosi, se abbiamo perso l’occasione… se la nostra esecuzione sarà impeccabile come dovrebbe essere? Non lo so. Vedremo qualche barlume di equilibrio delle prestazioni nei test di fine gennaio e poi in Bahrein. Ma credo che la parola d’ordine sarà lo sviluppo costante degli strumenti per tutta la stagione“, ha poi concluso Toto Wolff.

Se Mercedes entrasse nel 2026 con un pacchetto competitivo, Russell sarebbe ben posizionato per capitalizzare immediatamente. Sulla base della sua forma della scorsa stagione e delle attuali aspettative intorno alla power unit di Mercedes, la previsione di Chandhok sembra più una proiezione logica che non una scommessa azzardata.

Lorenzo Ferrari