Pedaggi GRATIS, se hai Vodafone 15€ di rimborso immediato solo con un click | Ti fai l’autostrada senza pagare

Se hai Vodafone con un click puoi avere un rimborso immediato di 15 euro, in questo modo i pedaggi sono completamente gratis.

Per coloro che sono abituati a viaggiare spesso, anche il semplice pedaggio autostradale, si aggiunge ai costi da sostenere per spostarsi da nord a sud dell’Italia. Quindi, proprio per questo motivo, la novità lanciata proprio in queste ore, sembra veramente essere impossibile.

Si va incontro ai pendolati, a coloro che si mettono in viaggio quasi tutti i giorni e che non desiderano altro che poter viaggiare gratuitamente. Ovviamente occorre comprendere in che maniera sfruttare questa possibilità che risulta essere di grandissima convenienza per tutti i viaggiatori.

Aprile 2025 è il mese di riferimento, in cui è possibile ottenere rimborsi, sconti e addirittura mesi di pedaggi completamente gratuiti. Basta un solo click ed ecco attivata la promozione, con un cashback piuttosto importante.

Considerando che di recente anche un solo euro ha un immenso valore, ecco come non svuotare il portafoglio.

Fino al 50% di cashback sui pedaggi: come funziona il rimborso

Parte dal 1° aprile 2025 un incentivo straordinario il quale permetterebbe agli automobilisti di riuscire a ottenere un rimborso del 50% su ogni passaggio autostradale, fino al raggiungimento di 25 euro complessivi in 3 mesi. Una possibilità alquanto particolare che nascerebbe dalla collaborazione di due colossi, uno dei telepedaggi, l’altro della telefonia. Il vantaggio è veramente importante, che permette di accumulare un buon risparmio.

Ma oltre al cashback sono previsti anche altri bonus, che sarebbero cumulabili, come 6 mesi di canone gratuito per il servizio di telepedaggio e fino a 2 mesi di canone gratuito sul contratto telefonico associato. Si può ottenere tutto questo senza alcun costo di attivazione.

Vodafone e Telepass uniscono le forze: ecco come avere i rimborsi

Nuova collaborazione in vista tra Vodafone e Telepass, che da aprile 2025 hanno deciso di offrire un pacchetto congiunto da sottoscrivere con un’offerta.

L’iniziativa sarebbe riservata ai clienti sia Vodafone che Telepass, con abbonamento Family di almeno 30 giorni. Quindi per l’attivazione ci si reca negli store ovvero si pò provvedere online al fine di riuscire ad essere ricontattati in maniera completamente gratuita. L’alternativa a questo è cliccare sul sito ufficiale della compagnia telefonica, sull’apposito pulsante “Ti richiamiamo noi”. L’offerta sembra quindi essere in grado di accontentare veramente tutti. Ma occorre prestare attenzione ai ritardi, perchè la promozione potrebbe avere una durata piuttosto ridotta. Intanto si cerca in qualche modo di semplificare la vita di tutti gli automobilisti.