Lidl ama gli automobilisti, auto sicura con 3,99€: addio furti e graffi notturni in città | Lo stanno mettendo tutti sul parabrezza

Addio a riscaldamento e aria condizionata: mettere al sicuro la nostra auto da gelo e sporco non è mai costato così poco.

La fine della stagione invernale potrebbe permettere al cittadino-medio di recuperare qualche minuto di sonno in più. No, il ripristino dell’ora legale non c’entra.

Recarsi in ufficio in pieno inverno con il proprio mezzo presenta infatti una serie di sgradevoli controindicazioni. Sfidare i rigori delle prime ore del mattino non è mai piacevole, ma c’è di peggio. E il riferimento non è solo al traffico.

Imbottigliarsi nell’ora di punta può essere fastidioso, ma non di meno, anche per l’umore, lo è trovare il proprio parabrezza ghiacciato. Non tutti, del resto, dispongono di un box nel quale custodire e proteggere la propria automobile.

I metodi per spannare il vetro anteriore sono tanti e conosciuti, ma non tutti indolori per la salute del nostro mezzo, come riscaldamento, aria condizionata o ventilazione, che rischiano di danneggiare il vetro, o per noi, come abbassare i finestrini per far sparire la condensa.

Proteggere il parabrezza è essenziale anche in estate: la soluzione per tutte le tasche

Da marzo in avanti il problema non si pone più e anche il pensiero di dotarsi di un garage viene rinviato all’arrivo del prossimo inverno. Corretto? Solo in parte, dal momento che anche senza il freddo pungente lasciare l’auto all’aria aperta la espone a rischi magari sottovalutati, ma non meno lesivi per la salute della nostra quattro ruote.

Muoversi per tempo è quindi sempre consigliato. Anche perché in questo caso la soluzione c’è ed è tutt’altro che costosa. Anche graffi e sporcizia notturna possono danneggiare in maniera significativa vetri e lunotti, quindi dotarsi di un copriparabrezza è la scelta ideale, in grado di dare una soluzione pratica, ma anche estetica, per quattro stagioni.

Mantenere l’auto costa sempre di più? Da Lidl un assist preziosissimo per tutti gli automobilisti

Alla protezione antigelo in inverno, infatti, si aggiunge quella garantita in estate, quando mettersi al volante di un’auto dolcemente fresca permette di iniziare la giornata con il piede giusto anche dal punto di vista psicologico. Lidl ha deciso di venire incontro alle esigenze degli automobilisti, offrendo un parabrezza di marca ad un prezzo da sogno.

Ultimate Speed, ditta all’avanguardia nel settore degli accessori auto e storicamente al fianco di Lidl, offre il copriparabrezza a soli 3,99 euro. Comodo da fissare grazie alle alette e ai due cordoncini, il rivestimento in gommapiuma garantisce una collocazione senza graffi, con efficacia garantita per 12 mesi essendo il prodotto resistente da -50°C a + 70°C. Con una spesa minima, quindi, è possibile dotare la propria auto di un accessorio ormai imprescindibile, in grado di dare al nostro mezzo un’immagine quasi perfetta anche dopo una notte di tormenta o di afa insopportabile.