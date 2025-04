“Alt, lei ha comprato un’auto usata!”, 344€ di multa appena vedono questo pezzo: controlla se è stato scritto nel libretto

Compri un’automobile usata e al primo posto di blocco ti fanno una multa di 344 euro, controlla la sua presenza sul libretto se non vuoi rischiare.

Sono veramente tanti gli automobilisti che decidono di affidarsi al mercato di seconda mano e le motivazioni possono essere diverse. I prezzi delle nuove automobili sono veramente molto elevati e non tutti possono permettersi di sostenerli. Quindi tra le auto usate sarà possibile trovare dei buoni affari a prezzi stracciatissimi.

Non sono pochi gli affari che è possibile acquistare nelle concessionarie che hanno anche vetture usate, ma come sappiamo, non sono poche le insidie che ci si può trovare a fronteggiare.

Quando si acquista una Second hand è importante, innanzitutto riuscire a scegliere una vettura che abbia un motore non problematico e che soprattutto i documenti siano regolari.

Sembra che nelle ultime ore siano stati tanti gli automobilisti ad essere fermati e sanzionati, mancava proprio questo nei loro documenti, in molti non conoscono l’importanza di controllare ogni singolo particolare.

L’accessorio invisibile che può costarti caro

Purtroppo sono sempre tanti gli automobilisti che cadono in trappola e al primo controllo stradale rischiano di dover pagare importanti multe. Gli agenti possono notare un elemento che è installato ma non è stato registrato nel libretto di circolazione della vettura. Eppure sembra essere una dimenticanza su cui è possibile chiudere un occhio, peccato che il Codice della Strada parla chiaro e le modifiche all’automobile devono essere regolarmente omologate.

Le automobili usate possono essere portatrici di problemi di questo tipo e il nuovo automobilista si trova a dover pagare multe che vanno dagli 87 euro fino ai 344 euro. Attenzione allora a tutti i dettagli se non si vuole rischiare nulla.

Verifica subito il tuo libretto

Si tratta di un dettaglio su cui, forse, non si pone sufficiente attenzione, ovvero il gancio traino. Il dispositivo che viene utilizzato per carrelli, roulotte e rimorchi deve essere correttamente omologato, con annotazione sul libretto di circolazione. In passato occorreva un collaudo alla Motorizzazione, ma ora è sufficiente che venga dichiarato e certificato con un documento dell’officina autorizzata.

Ma se il precedente proprietario non ha provveduto a registrare il gancio, spetta a chi compra l’auto, se non vuole incorrere in sanzioni. Quindi è importante controllare il libretto di circolazione ed eventualmente provvedere alluso aggiornamento. Il tutto permette di evitare situazioni complesse al momento del posto di blocco. Un particolare su cui difficilmente di pone attenzione.