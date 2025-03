Patenti a rischio, annullamento automatico se hai questo numero: scatta anche la multa da 332€ per non aver verificato prima

La mancata verifica di talune condizioni può portare all’annullamento automatico della patente e a sanzioni pecuniarie significative. Scopriamo di più..

La patente di guida è un documento essenziale per la mobilità di milioni di italiani. Tuttavia, il mancato rispetto delle norme del Codice della Strada può portare a conseguenze severe, inclusa la perdita del titolo di guida.

In particolare, il codice 05, che indica limitazioni alla guida dovute a specifiche patologie. Questo codice rientra tra i codici armonizzati dell’Unione Europea, che indicano restrizioni o adattamenti standardizzati.

L’annullamento automatico della patente scatta quando il conducente con codice 05 non rispetta le limitazioni imposte o non si sottopone alle visite mediche di controllo previste.

In particolare, se il conducente viene sorpreso alla guida di un veicolo non adattato alle sue condizioni o se non ha rinnovato la patente dopo la scadenza del periodo di validità indicato dal codice 05, la patente viene automaticamente annullata.

Cosa significa il codice 05 sulla patente?

Il codice 05 viene apposto sulla patente di guida quando il conducente presenta patologie o condizioni che richiedono controlli periodici o limitazioni specifiche alla guida. Queste condizioni possono includere problemi di vista, diabete, epilessia, malattie cardiovascolari o altre patologie che possono influire sulla capacità di guidare in sicurezza. Il codice 05 indica che il conducente deve rispettare determinate condizioni o limitazioni durante la guida.

Le limitazioni specifiche associate al codice 05 sono indicate nel retro della patente di guida, nella colonna 12, accanto alla categoria di patente interessata. Alcuni esempi includono:

05.01: guida solo diurna

05.02: guida entro un raggio specificato dal luogo di residenza

05.03: guida senza passeggeri

altri codici possono indicare adattamenti specifici del veicolo.

Annullamento automatico e sanzioni

La normativa prevede che i conducenti con codice 05 debbano sottoporsi a visite mediche periodiche per confermare l’idoneità alla guida. La frequenza di queste visite varia a seconda della patologia e delle indicazioni della commissione medica locale. Se il conducente non rispetta le scadenze previste per le visite mediche o se la commissione medica non conferma l’idoneità alla guida, la patente viene automaticamente annullata.

In questo caso, il conducente non può più guidare e deve sottoporsi a una nuova procedura per ottenere la patente. Oltre all’annullamento della patente, il conducente rischia anche una multa di 332 euro se viene sorpreso alla guida con una patente annullata o non aggiornata. Questa sanzione è prevista dall’articolo 126 del Codice della Strada e può essere accompagnata dal ritiro della patente e dalla decurtazione di punti.