Nuova segnaletica stradale, il 75% degli automobilisti è in tilt: la tua patente e la vita sono a rischio

La nuova segnaletica stradale sta creando non pochi problemi agli automobilisti. Il 75% di loro è ormai in tilt e le patenti sono a rischio.

La modifica del Codice della Strada ha toccato da vicino molti aspetti della regolamentazione stradale, a partire dalla segnaletica che dovrebbe essere in grado di indicare ai cittadini quale sia il giusto comportamento da avere alla guida.

Il Codice prevede sia la segnaletica verticale, che quella orizzontale, mentre la seconda consiste nelle linee presenti sulla strada, gli stop e il segnale di dare precedenza, la prima sono appunto i segnali stradali.

Le modifiche che proprio di recente sono state apportate, potrebbero creare non poca confusione nella mente degli automobilisti che si trovano veramente in difficoltà.

In particolare, ci sarebbero dei nuovi segnali stradali che stanno mettendo in difficoltà buona parte degli automobilisti italiani.

La confusione della nuova segnaletica

Ogni automobilista deve affrontare i cambiamenti normativi e le modifiche alla segnaletica, senza poter fare molto. Il Ministero dei trasporti dovrebbe in qualche modo, semplificare la comprensione delle regole, invece fino ad oggi, sembra che non si sia fatto altro che generare perplessità e confusione. A rivelare questo un sondaggio molto interessante che avrebbe evidenziato come il 75% degli automobilisti non conoscerebbe il segnale che tra poco vedremo.

Succede spesso quando ci sono segnali nuovi da conoscere, ma questa volta potrebbe costare molto caro. Ci sono segnali che tra loro sono molto simili e questo crea confusione, eppure come quello che vedremo tra poco, non ce ne sono affatto, ma il recente segnale non sembra assomigliare a nessun altro che conosciamo e non saperlo interpretare si potrebbe rivelare un grosso rischio.

Il segnale che quasi nessuno conosce

Quello che si vede proprio nell’immagine è un nuovo segnale di pericolo. Un triangolo con il bordo rosso che rappresenta un veicolo che sparisce in alcune linee orizzontali. Il segnale è presente già dal 2011 in alcuni paesi europei, nei prossimi anni se ne vedrà l’utilizzo anche in altre nazioni. Esso indicherà la presenza di banchi di nebbia, pioggia, fumo o neve che riduce la visuale.

Con questa indicazione si chiede all’automobilista di rallentare e guidare con molta attenzione. A creare un certo fraintendimento è la somiglianza del segnale, con quello che indica zone a bassa emissione; per questo motivo, si sta pensando se sia o meno il caso di provvedere a una modifica, ma al momento non è previsto.