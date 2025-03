Autostrade Killer, attivati 1.800 km di controlli Tutor 3.0: ti svelo la mappa per evitare le multe in tutta la Penisola

Lo scorso 7 marzo è partita l’attivazione dei nuovissimi dispositivi di controllo della velocità: ecco perché è facile capire dove trovarli.

Tolleranza zero per guida in stato di ebbrezza e sotto stupefacenti, sanzioni più dure per chi non rispetta i limiti di velocità e nuove regole per l’uso di biciclette e monopattini. Sono alcuni dei punti salienti del Codice della strada in vigore dallo scorso 14 dicembre. Manca qualcosa?

Domanda retorica, alla quale non si può che rispondere in un solo modo. In caso contrario significa aver letto il Codice in maniera superficiale, con tutti i rischi del caso, sia che si guidi un’auto ogni giorno, sia che ci si sposti con altri mezzi.

Il riferimento è alle novità che riguardano le nuove regole per gli Autovelox. Come noto la nuova legge prevede il divieto di installazione dei dispositivi di rilevazione sulle strade con un limite inferiore di 20 km/h rispetto a quello massimo generalizzato, ma non solo.

Un altro dei cambiamenti più sostanziosi riguarda la circolazione sulle autostrade. Almeno qui, però, non essere aggiornatissimi può venire considerato un peccato veniale, dal momento che l’entrata in vigore della “rivoluzione” è molto recente.

Autostrade per l’Italia dichiara guerra ai trasgressori: con i nuovi Tutor 3.0 non si sgarra più

A partire dal 7 marzo, infatti, è iniziata l’attivazione graduale lungo 26 tratte autostradali dei nuovissimi e super tecnologici Tutor 3.0. Cerchiamo di capire qualcosa di più su tali dispositivi attraverso i quali Polizia e Ministero hanno letteralmente dichiarato guerra ai trasgressori, provando ad aiutare gli automobilisti attraverso qualche consiglio.

Con queste installazioni la rete Autostrade per l’Italia sarà in grado di monitorare 1800 km lungo 178 tratte. Il nuovo sistema è in grado di rivelare non solo il superamento dei limiti di velocità, ma anche altre eventuali infrazioni, come la circolazione su corsie non consentite o i sorpassi pericolosi. Ma dove sono collocati questi temibilissimi Tutor?

La mappa dei Tutor 3.0: dove trovarli lungo le autostrade italiane

Detto che i limiti di velocità vanno sempre rispettati, non solo in presenza dei nuovi dispositivi, le cui sanzioni saranno comunque difficilmente appellabili proprio in virtù della loro elevata precisione, per individuare la loro collocazione è stata elaborata una mappa che funziona grazie a un complesso sistema di algoritmi.

Già, ma com’è stato possibile tracciare la presenza dei nuovi dispositivi dopo così pochi giorni? Proprio attraverso le loro caratteristiche, su tutte l’integrazione dei dati provenienti dalle più avanzate tecnologie. Non in tutte le autostradali italiani ciò è già possibile e a questo link è possibile scoprire quali sono quelle coperte dal sistema Tutor. La cartina, comunque, parla chiaro. Le zone setacciate sono già tante e il loro numero è destinato ad aumentare in tempi molto brevi. E nel mirino non c’è solo chi ha il piede troppo pesante sull’acceleratore.