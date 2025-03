Patente bloccata, tutti quelli che hanno fatto l’esame così ora non possono più guidare: devi rifare tutto da capo

Un’ondata di cambiamenti ha investito il mondo delle patenti di guida. Nel panico migliaia di automobilisti italiani

Immagina di salire in auto, girare la chiave e partire, come hai fatto migliaia di volte. Ma questa volta, una pattuglia ti ferma e ti comunica che la tua patente non è più valida. Panico? Non sei il solo.

Migliaia di automobilisti si trovano nella stessa situazione, vittime di una normativa che ha cambiato radicalmente le regole del gioco. Nuove normative, restrizioni e obblighi hanno sollevato dubbi e incertezze e l’incubo di dover ricominciare tutto da capo.

Il cuore del problema risiede nell’esame di guida. Le nuove disposizioni, infatti, hanno introdotto criteri severi e dettagliati, rendendo di fatto obsolete le patenti conseguite con le vecchie modalità.

Chi ha ottenuto la patente in passato, quindi, potrebbe non essere più in linea con gli standard attuali, ritrovandosi con un documento di guida inutilizzabile.

Patente bloccata per chi ha fatto l’esame con il cambio automatico

Una delle novità più discusse riguarda le patenti conseguite con auto dotate di cambio automatico. Chi ha superato l’esame pratico su un veicolo senza marce, infatti, non è abilitato a guidare auto con cambio manuale. Questo significa che, se si desidera guidare un’auto con cambio tradizionale, è necessario sostenere un nuovo esame pratico. La ragione di questo blocco è legata al cosiddetto “codice 78”, un’annotazione presente sulla patente di guida che indica che il titolare è abilitato a condurre solo veicoli con cambio automatico.

Questo codice viene apposto sulla patente quando l’esame pratico è stato sostenuto utilizzando un’auto con questo tipo di trasmissione. In pratica, il codice 78 rappresenta una limitazione alla guida. Se si viene sorpresi alla guida di un veicolo non consentito, si rischia una sanzione amministrativa e la decurtazione di punti patente.

Come rimuovere il codice 78

La domanda che tutti si pongono è: chi è tenuto a rifare l’esame? La risposta è complessa e dipende da diversi fattori, tra cui la data di conseguimento della patente e le eventuali infrazioni commesse. In linea generale, però, chi ha ottenuto la patente prima dell’entrata in vigore della nuova normativa potrebbe dover affrontare un nuovo esame per confermare la propria idoneità alla guida.

Per rimuovere il codice 78 dalla patente, infatti, è necessario sostenere un nuovo esame pratico di guida utilizzando un’auto con cambio manuale. Una volta superato l’esame, il codice verrà rimosso e il titolare della patente sarà abilitato a guidare veicoli con cambio automatico e manuale.