Offerta di lavoro, ti pagano 5.000€ per non uscire: devi solo stare fermo per 10 giorni e incassi subito | Così non inquini con l’auto

Allettante offerta di lavoro, resti a casa per 10 giorni e ti pagano con ben 5 mila euro. L’opportunità da non farsi sfuggire.

Oggi la sostenibilità è messa al centro delle attenzioni e dei piani di tutti gli stati e Governi; moltissime le iniziative che vengono proposte e che sono tutte volte ad adottare mirasse che siano in grado di migliorare l’ambiente in cui si vive. Si promuovono comportamenti virtuosi che vanno dalla scelta di mezzi a zero emissioni, fino a un maggiore utilizzo del trasporto pubblico.

Utilizzare l’automobile ogni giorno, anche solo per recarsi a lavoro, non solo è costoso, ma anche oltremodo inquinante. Questo è il motivo per cui, fa non poco discutere la scelta di mettere a disposizione di tutti la possibilità di prendere parte alla selezione di un lavoro di circa 10 giorni, per un compenso di 5 mila euro.

10 giorni chiusi in casa, per salvare il proprio portafoglio e anche l’ambiente.

Un’iniziativa che sembra essere assurda, ma che permetterebbe di non inquinare o comunque ridurre in maniera determinante l’aria inquinata che respiriamo. Ovviamente occorre comprendere come questo programma funzioni veramente, altrimenti di rischi di farsi sfuggire una possibilità.

Come guadagnare 5.000 euro semplicemente restando fermo

Alla base di questa iniziativa ci sarebbe l’idea di ridurre notevolmente gli spostamenti e quindi il loro impatto ambientale. Per comprendere quanto questo sia utile, è sufficiente pensare quante emissioni si evitano se si rinuncia alla propria automobile almeno per qualche giorno. Un progetto notevole, che sarebbe in grado di migliorare la vita di molti; ma si crede di non muoversi per nessun motivo da casa.

Il compenso che viene messo sul piatto della bilancia, per tutti coloro che aderiscono al programma, è di 5.000 euro. Ovviamente, dietro a tutto questo c’è molto di più, ma occorre comprendere l’offerta di lavoro per poter prender al volo l’0ccasione, che non sembra adatta a tutti.

Ecco chi sta offrendo questi soldi e perché

Potrebbe sembrare un incentivo ecologico, per spingere i cittadini a ridurre l’utilizzo della propria macchina e quindi abbattere il livello di inquinamento. Ma in realtà l’offerta arriva da una clinica spaziale di Tolosa, in Francia, e rientra in un esperimento scientifico finanziato dall’Agenzia Spaziale Europea. I volontari che verranno selezionati, prenderanno parte a uno studio per quello che riguarda gli effetti dell’assenza di gravità.

Quest’ultima verrà simulata con un riposo forzato a letto per ben 10 giorni consecutivi, con l’obiettivo di comprendere in che maniera il corpo risponde all’immobilità. La durata del programma è di 21 giorni e si svolgerà si più test che verranno monitorati da un team di esperti. Un’occasione unico che cerca di unire la scienza al popolo.