Passaggio di proprietà, lo riduci di un quarto se trovi questo vecchio documento | Portalo subito al PRA

Adesso acquisti la tua automobile riducendo il costo del passaggio di proprietà. Devi solo cercare questo documento in macchina.

Acquistare un’automobile vuol dire sostenere una serie di spese che potrebbero gravare notevolmente sul proprio bilancio. Ovviamente noi stiamo parlando di auto nuove, in quanto in genere il prezzo del certificato di proprietà è compresa all’interno di quello che viene pagato per l’acquisto della vettura stessa.

Ma il solo prezzo dell’automobile, non è l’unico importo da saldare al momento del ritiro della vettura. Tra le spese accessorie che riguardano la polizza assicurativa e bollo auto c’è anche il passaggio di proprietà.

Ovviamente tale spesa, dopo quella per l’acquisto della vettura, è sicuramente ciò che preoccupa maggiormente l’automobilista che si reca ad acquistare la sua nuova automobile.

Se tra i documenti della quattro ruote è presente uno specifico foglio, è possibile ridurre il costo in maniera notevole.

Passaggio di proprietà: un atto veramente indispensabile

Se ci si rivolge a un rivenditore di automobili per l’acquisto di una vettura, anche se usata, generalmente è lo stesso professionista che prevede ad effettuare il passaggio di proprietà della vettura appena acquistata, rivolgendosi all’agenzia di sua conoscenza.ma nel caso in cui ci si appresta ad acquistare un’automobile presso un privato, occorre essere preparati per quello che riguarda il passaggio di proprietà. Questo è un atto indispensabile, innanzitutto perché altrimenti sarebbe impossibile stipulare una polizza assicurativa fare nome, in secondo luogo perché grazie a tale provvedimento, è possibile avere la prova di essere effettivamente il proprietario della vettura e quindi qualsiasi responsabilità ricade su noi stessi.

Il passaggio di proprietà può essere effettuato sia presso gli uffici A.C.I., dove è possibile poter avere un netto risparmio sulle spese, o rivolgersi a un’agenzia specializzata in tale pratiche. Quello che è importante è effettuarlo immediatamente dopo l’acquisto della vettura.

Come risparmiare sul passaggio di proprietà

Il costo del passaggio di proprietà dipende dalla tipologia di automobile per cui esso viene stipulato. In particolare maggiore è la potenza della vettura, più elevato sarà il costo del passaggio stesso. Ovviamente in esso ci sono alcuni costi che sono fissi e che si ripetono in maniera costante per qualsiasi automobile.

Le vetture che possono risparmiare sul passaggio di proprietà sono quelle di rilevanza storica, quindi se si è in possesso del CRS È possibile ridurre l’imposta provinciale di trascrizione, una delle tasse che maggiormente influisce sul costo finale della pratica e che viene fissata poco più di 51 €.