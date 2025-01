Parabrezza ghiacciato, con il metodo siberiano lo scongelo in un istante | Da quando l’ho imparato parto a razzo la mattina

Volete sapere qual è il metodo siberiano per scongelare il parabrezza ghiacciato in pochi istanti? Finalmente non farete più tardi al lavoro.

Uno dei fatti più incresciosi che si vengono a creare in inverno è quello di trovare il parabrezza completamente ghiacciato. Diciamocelo, è una bella scocciatura, in quanto saremo costretti a cambiare le nostre abitudini.

Se normalmente partiamo da casa a un certo orario, in inverno dovremo come minimo recarci alla nostra auto 15 minuti prima, per essere sicuri. Per non parlare del freddo che si prova mentre si cerca di rimuovere tutta la brina dal vetro.

Per questo oggi vogliamo suggerirvi il metodo siberiano grazie al quale il parabrezza ghiacciato non vi farà più paura. In un istante partirete a razzo (ovviamente rispettando sempre i limiti di velocità).

Cosa da non fare con il vetro ghiacciato

Avere un parabrezza pulito e limpido è fondamentale per poter circolare in totale sicurezza, senza rischiare di investire qualcuno o di commettere qualche incidente. Inoltre sappiate che le forze dell’ordine potrebbero multarvi anche pesantemente, qualora dovessero sorprendervi a viaggiare con un vetro non perfettamente immacolato.

Ad ogni modo, sono due i principali consigli che gli esperti del settore diffondono agli automobilisti per cercare di non danneggiare il parabrezza, durante i mesi invernali. Il primo, mai rovesciare acqua bollente sul vetro gelato, il quale per lo sbalzo di temperatura potrebbe scheggiarsi se non esplodere direttamente nei casi più gravi e secondo, se possibile non usare neanche il raschietto, il quale potrebbe graffiarlo per i residui di polvere e sabbia rimasti imprigionati sotto il ghiaccio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Auto Reflect Detailing (@autoreflectdetailing)

Il metodo siberiano che sta facendo discutere

In cosa consiste il metodo siberiano, rivelato sui social, grazie al quale riuscireste addirittura a scongelare il parabrezza ghiacciato in una manciata di secondi? Ebbene, questo metodo è stato usato con la vodka, essendo tipica di quei luoghi o il comune alcol che vendono in commercio. Preparate quindi uno spruzzino con una parte di alcol e due parti di acqua, agitate il tutto e versate sul vetro.

Le altre gradazioni della bevanda, dovrebbero far scongelare il vetro in pochi istanti. Su questo metodo non tutti sono d’accordo, in quanto i pareri sono contrastanti, per questo fareste meglio ad acquistare in commercio i prodotti adibiti proprio a questo utilizzo, in modo da non rischiare sorprese successive, come per esempio la crepatura del vetro, i cui costi, sappiamo tutti quanto siano elevati. Noi comunque vi alleghiamo il video, vedete voi il da farsi.