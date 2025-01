Patente, rinnovo degli over 65 anni sul filo del rasoio: le novità approvate dall’Unione Europea | Un massacro passato nel silenzio

Over 65, in aumento gli incidenti - pexels - F1World.it

Cambiano le norme sul rinnovo della patente per gli over 65. Le direttive dell’Unione Europea portano novità. Quello che c’è da sapere.

Tutto nasce da una vulnerabilità. Un dato che ha fatto storcere il naso all’Unione Europea, oltre che preoccupare tutto gli automobilisti. Un fenomeno che si sta allargando in maniera importante: l’aumento degli incidenti tra gli automobilisti anziani. Da qui una sterzata in arrivo.

La strategia dell’Unione Europea è quella di aumentare i test nelle visite mediche per gli over 65 che devono rinnovare la patente. Test più severi, un forte giro di vite per capire quale è realmente lo stato di salute di quelle persone che vuole estendere la validità della propria patente.

Il cambiamento più grande avverrà in ambito medico. Sarà un dottore infatti a certificare che un conducente over 65 non ha problemi alla vista che gli impediscono di guidare e non, come succede ora, tramite test psicotecnici a indicare che un conducente non aveva anomalie della vista.

L’Unione Europea in tal senso non si inventa nulla, piuttosto prende spunto da una norma già presente, da qualche anno, in paesi come la Finlandia, un esempio da seguire per abbassare quanto meno il numero di incidenti su strada che riguardano gli over 65.

Altre novità

Quella di un medico qualificato che stabilirà se la vista di un over 65 sia condizione di far guidare l’automobilista è la più grande novità in arrivo. Non certo l’unica. Una volta compiuti i 65 anni, infatti, la durata di validità della patente di guida si ridurrà drasticamente a cinque anni, poiché fino ad allora sarà necessario superare la visita medica entro un periodo di dieci anni. Non solo.

L’idea dell’Unione Europea è quella di seguire il percorso degli over 65, per esempio una volta arrivati a 70 anni, la visita medica dovrà avvenire entro al massimo un biennio. Attualmente il Codice della Strada impone un limite massimo di 68 anni per la guida di alcuni veicoli, oltre il quale il rinnovo non è più consentito. Questa soglia è stata innalzata rispetto al passato, quando era fissato a 65 anni, con l’introduzione dell’obbligo di rinnovo annuale.

I costi della nuova procedura

Attualmente in Spagna questa nuova procedura ammonta in tutte le Comunità del paese iberico a 24,58 euro, una cifra non esorbitante in sé e per sé, a cui bisogna aggiungere il costo della visita psicotecnica, che oscilla tra i 20 e i 60 euro, ma qui dipenderà molto da chi e dove si effettuerà la visita medica per il rinnovo della patente.

Ma è bene precisare che questo esborso deve essere pagato soltanto dagli automobilisti fino ai 69 anni, perché al compimento dei 70 anni questa procedura sarà completamente gratuita, si pagherà soltanto il costo del test psicotecnico. In Spagna funziona così.