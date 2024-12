Parcheggio grande magazzino, porta sempre con te un foglio di stagnola | Può farti risparmiare migliaia di euro

Se dovete parcheggiare al grande magazzino, portatevi dietro un foglio di stagnola, vi farà risparmiare parecchi soldi.

La tecnologia è positiva da un lato ma negativa dall’altra. Nel senso che l’innovazione porta grandi benefici, ma dipende sempre chi la utilizza. Se per esempio è un medico a beneficiare dei suoi servigi per poter operare in maniera più precisa, grazie ai vari sistemi, capirete bene come il suo scopo sia nobile.

Se è un ladro invece che grazie a essa trova metodi ancora più sofisticati per commettere furti, allora è tutt’altro che positiva. Purtroppo, oggi giorno, capita spesso che grazie a sofisticati strumenti, ovviamente illegali, queste bande specializzate possano commettere furti molteplici: di auto, in casa, di identità e così via.

Per questo motivo, oggi vogliamo suggerirvi di portare con voi sempre un foglio di stagnola, qualora doveste parcheggiare per esempio nel grande magazzino, pochi euro ve ne faranno risparmiare migliaia.

L’importanza della schermatura

I truffatori oggi giorno, stanno affinando la tecnica sempre di più, in modo da poter frodare più persone che possono, sfruttando l’effetto sorpresa. C’è da dire che la tecnologia, per quanto i sistemi di sicurezza delle varie aziende cercano di proteggere i propri clienti dalle varie truffe, i malintenzionati un metodo di aggirare l’ostacolo lo trovano spesso. Un esempio classico sono i nuovi bancomat contactless, per quanto protetti da pin, sotto una certa cifra i pagamenti avvengono in automatico, senza nessun codice da inserire.

Una recente tecnica di furto, consiste proprio nel girare con dispositivi che avviano questi pagamenti ridotti (sotto i 50 euro). I delinquenti non dovranno fare altro che passare vicino alle persone che dispongono del bancomat nel portafoglio e prelevare la cifra dal dispositivo. Per questo motivo è molto importante acquistare le custodie schermate, quelle che bloccano il segnale e non ne permettono il prelievo.

Durante il parcheggio è meglio avere con sé un foglio di stagnola

Il discorso del bancomat è il medesimo che avviene purtroppo con le nuove chiavi delle auto di ultima generazione, muniti appunto di sensori e chip. Per capirci, quelle che sfruttano il sistema Keyless Go. Ci sono ladri esperti proprio in questo tipo di furti, per questo motivo se dovete parcheggiare in prossimità dei grandi magazzini, avvolgete la vostra chiave in un foglio di stagnola.

In questa maniera, schermerete la vostra chiave e ne bloccherete il segnale e i ladri non potranno captare il segnale per potervi aprire l’auto e portarvela via senza nessuna difficoltà. In commercio esistono molti portachiavi adibiti proprio a questa protezione, ma se non avete voglia di pagare di più, vi basterà avvolgere la chiave nell’alluminio e avrete risolto il problema.