Parcheggi riservati, adesso puoi avere il tuo GRATIS: basta che lo dici per primo e hai il posto auto assicurato

Partita la corsa ad avere il parcheggio riservato completamente gratuito. Basta dirlo per primo ed ecco che non avrai alcuna problematica.

Sappiamo bene che nelle città sempre più congestionate per via del gran numero di automobili che sono presenti in strada, trovare parcheggio è sempre più complicato; a salvarsi solo coloro che hanno un posto auto personale, che sia a casa o a lavoro. Ma ovviamente questo è un vantaggio che non possono avere tutti.

Le decisioni che di recente sono state prese in merito ai parcheggi, però, permetterebbe di riuscire ad avere un parcheggio riservato in maniera completamente gratuita. Non sarebbe male sapere di avere un posto per la propria automobile già sicuro e non doversi stressare per riuscire a trovare il parcheggio migliore.

Quindi, se si è stanchi di girare per ore e ore, prima di trovare un posto dove parcheggiare, è importante sapere in che modo riuscire a prenotarsi senza dover spendere nemmeno un euro.

Ma in un mondo automobilistico in cui tutto si paga, anche caramente, possibile mai avere un’opportunità di questo tipo?

Puoi davvero riservare un parcheggio prima degli altri?

Spesso si discute tra automobilisti per quello che riguarda il parcheggio, una vera e propria lotta quotidiana, che crea non poco stress. Proprio notizia delle ultime ore è quella che è possibile però, risolvere la questione in maniera molto semplice, con il minimo sforzo e soprattutto senza dover litigare con nessun altro automobilista. In fondo si tratta del metodo più antico del mondo, anche le nostre mamme lo utilizzavano, un modo per prenotare il posto senza sborsare un euro.

Ci si chiede se però questa pratica sia effettivamente legale e ci si preoccupa che ci possano essere delle ripercussioni a riguardo. Un dibattuto che in realtà è aperto da moltissimi anni e si è dovuta esprimere la giurisdizione a riguardo.

Cosa dice la Cassazione: sì, puoi tenerlo… ma solo per poco

Ancora una volta è dovuta intervenire la corte di Cassazione a riguardo. Tenere il posto per un’altra persona è regolare? Ci risponde la sentenza n.19075 del 2015 che ci dice come un pedone può occupare solo in maniera temporanea il posto auto di un’altra personale, una pratica che dovrebbe essere messa in atto solo il tempo che l’automobilista attivi e occupi il parcheggio.

Se invece il periodo è eccessivamente lungo, la multa potrebbe salire a 694 euro. Insomma, il riservato del parcheggio dovrebbe essere abbastanza veloce, altrimenti si rischia di cadere in illecito.