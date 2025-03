Dramma patenti B, se fai lesame con un’auto elettrica poi non puoi guidare: ti costa altri 1.200€ rifarlo e sei obbligato

Un vero dramma per chi consegue la patente B, se fai l’esame con l’automobile elettrica si rischia di non poter guidare e occorre rifarlo.

Con il Nuovo Codice della Strada si è andata a modificare anche la normativa per quello che riguarda il conseguimento della patente di guida. Come se la pratica per conseguire la patente di guida non fosse già abbastanza difficoltosa, ecco che adesso diventa una vera sfida e le nuove modalità potrebbero essere non conformi alla normativa.

C’è un dettaglio che nessuno dice e di cui ci si rende conto solo nel momento in cui si viene fermati al posto di blocco. Un semplice dettagli sbagliato e ci si ritrova a sborsare ben 1.200 euro per poter guidare veramente.

Anche l’automobile che viene utilizzata durante l’esame determina poi la possibilità di utilizzare la patente in maniera completamente regolare. In questa prospettiva le automobili elettriche finiscono per diventare un problema se utilizzate per l’esame di guida, ci sono casi in cui la sola prova su tale tipologia di auto non è sufficiente.

Insomma, come se non fosse sufficiente il costo che occorre sostenere per pagare la scuola guida, adesso occorrerà rifare l’esame tutto da capo e solo per via delle automobili elettriche, ma come è possibile tutto questo?

Il problema che nessuno ti dice prima dell’esame

Sono in numero crescente le autoscuole che sembrano essere in grado di offrire la possibilità di svolgere l’esame di guida con le automobili elettriche, un’idea che si rivela essere effettivamente intelligente, peccato che la grande tecnologia che esse hanno al loro interno, le rende delle vetture molto più semplici da guidare. Semplice immaginare come fare l’esame con esse sia effettivamente molto semplice, ma siamo certi che sia in grado di soddisfare la normativa.

Quindi superare l’esame con la vettura elettrica sarebbe sufficiente? Sembrerebbe proprio di no per la burocrazia, in particolare per alcuni dei dettagli che un auto di tale genere presenta. In futuro una patente conseguita in questa maniera potrebbe essere causa di non poche problematiche e anche di qualche limitazione.

Se fai l’esame con un’auto elettrica, sei fregato e devi pagare di nuovo

A parlare è la legge italiana la quale prevede che nel caso in cui si sostenga l’esame con un’automobile con cambio automatico sulla patente deve essere presente il codice 78, quindi non sarà possibile guidare con auto a cambio automatico. Non si può quindi pensare di salire su qualsiasi auto, nonostante ad oggi, il cambio manuale stia lentamente sparendo.

Ci si potrebbe quindi trovare a rifare l’esame, ma le lezioni di guida hanno un costo, esattamente come le tasse e il rilascio di una nuova patente. Si considera che il prezzo totale da sostare sia di 1.200 euro. Semplice concludere che sbagliate auto per il proprio esame è un errore fin troppo caro.