Assicurazione auto annullata, al compimento dei 70 anni te la tolgono: guidi a tuo rischio e pericolo | Loro non ti coprono più

Sicurezza stradale: l’assicurazione auto per gli over 70 è un tema delicato che richiede attenzione e consapevolezza

L‘età avanzata può comportare sfide inaspettate, soprattutto quando si tratta di mantenere la propria autonomia e mobilità.

Uno degli aspetti più critici riguarda l’assicurazione auto per gli over 70, un tema che suscita preoccupazioni e interrogativi. Le compagnie assicurative, nella valutazione del rischio, considerano diversi fattori, tra cui l‘età del conducente.

Con l’avanzare degli anni, possono insorgere problemi di salute, riflessi rallentati e una maggiore fragilità fisica, elementi che incidono sulla capacità di guida.

Di conseguenza, alcune compagnie potrebbero decidere di non rinnovare la polizza o di applicare tariffe più elevate. Per fugare ogni dubbio, prima del compimento dei 70 anni, è consigliabile contattare la propria compagnia assicurativa per conoscere le condizioni di rinnovo della polizza.

Il rinnovo della polizza: un diritto o una concessione?

È importante sottolineare che il rinnovo automatico della polizza non è un diritto acquisito. Ogni anno, la compagnia valuta il profilo del rischio dell’assicurato, e l’età è uno degli elementi presi in considerazione. Pertanto, al compimento dei 70 anni, è possibile che la compagnia decida di non rinnovare la polizza, lasciando l’automobilista senza copertura. Nonostante le difficoltà, esistono alternative per gli over 70 che desiderano continuare a guidare in sicurezza.

Alcune compagnie offrono polizze dedicate agli over 70, con garanzie e servizi pensati per le loro esigenze. Partecipare a corsi di guida sicura per anziani può dimostrare alla compagnia assicurativa l’impegno a mantenere elevate le proprie capacità di guida a questo però va aggiunto un certificato medico che attesti l’idoneità alla guida che può essere un elemento a favore nella valutazione del rischio.

Guidare senza assicurazione: un rischio enorme

Sebbene non esista un limite di età che imponga l’annullamento automatico dell’assicurazione auto, è importante essere consapevoli delle politiche delle compagnie assicurative e dei rischi legati alla guida senza assicurazione. Guidare senza assicurazione è una violazione del Codice della Strada che comporta sanzioni severe, tra cui multe salate, il sequestro del veicolo e la sospensione della patente.

Inoltre, in caso di incidente, il conducente è responsabile dei danni causati a terzi, con conseguenze economiche potenzialmente devastanti. Secondo il Codice della Strada la multa va da 866 a 3.464 euro. Il veicolo viene sequestrato e può essere confiscato in caso di recidiva. La patente può essere sospesa da 1 a 2 mesi. Inoltre in caso di incidente, il conducente non assicurato è responsabile dei danni causati a terzi e dovrà risarcirli di tasca propria.