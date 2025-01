Ministero dei Trasporti, passa la nuova legge sui carichi in auto | Dovranno essere messi solo così

Adesso passa la nuova legge del Ministeri dei Trasporti, da questo momento in poi, i carichi in auto li metti solo in questo modo.

Continua la serie di notizie che arrivano in merito a quelle che sono le nuove disposizioni del codice della strada. Il Ministero dei Trasporti continua a lavorare in maniera incessante al fine di offrire delle strade che siano molto più sicure e buona parte del lavoro parte proprio dai comportamenti dei singoli automobilisti.

Anche le modalità utilizzate per il carico dell’automobile potrebbe essere, in una qualche misura, determinante, al fine di evitare che la vettura diventi una sorta di mina vagante.

La distribuzione del peso del carico che si ha sulla propria automobile è molto importante, proprio come il divieto di superare quelle che sono le indicazioni presenti sul libretto di circolazione della vettura stessa. Quello che forse si sottovaluta è la possibilità di subire delle multe molto salate nel caso in cui non si segua la regolamentazione.

Ecco quindi cosa occorre sapere a riguardo.

Le disposizioni sono subito operative

In decreto che ha introdotto le nuove regolamentazioni per quello che riguarda l’organizzazione del carico all’interno dell’automobile è stato firmato a Roma il 19 dicembre dello scorso anno e il 21 Gennaio ha avuto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Questo lo ha reso immediatamente operativo e in grado di dare maggiore sicurezza e chiarezza a coloro che sono abituati a viaggiare spesso con un carico piuttosto pesante. Per questo motivo occorre conoscere le regole e applicarle nella maniera corretta.

Particolare attenzione sarebbe stata posta nei confronti di quelli che sono i dispositivi supplementari che devono essere segnalati per tutti coloro che si trovano sulla stessa strada della vettura. I dispositivi di cui si parla devono essere tutti omologati secondo il regolamento UNECE n.48.

La nuova normativa è molto chiara

Con le nuove regole ci si è soffermati in maniera particolare su quelle che sono le strutture amovibili portabici e portasci, esse possono superare in larghezza la sagoma del veicolo per un massimo di 30 cm per lato, andando oltre alla posizione dei fanali posteriori.

Le sporgenze devono rispettare le indicazioni date dal Codice della Strada e occorre esporre la targa del veicolo per evitare delle possibili problematiche a un eventuale controllo delle forze dell’ordine. Come previsto dall’art. 10 del Codice della Strada, occorre chiedere una targa ripetitrice. Inoltre l’automobilista deve verificare che l’installazione della struttura sia corretta.