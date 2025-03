Parcheggi in città, da domani scatta l’abbonamento: il costo parte da 1.500€ l’anno | Sei costretto a comprare il box

Da domani scatta l’abbonamento per quello che riguarda i parcheggi in città, adesso dovrai pagare 1500 euro all’anno se non hai il box.

Caro ci costa questo parcheggio, sembra proprio che parcheggiare sia diventato veramente molto costoso, addirittura da adesso in poi dovrai fare un abbonamento annuale per poter lasciare la tua automobile.

Un’impennata dei prezzi che sicuramente non farà piacere agli automobilisti che sono chiamati a un enorme sforzo. Intanto c’è chi pensa di comprare un box, che a conti fatti sembra essere di gran lunga meno costoso. Una nuova mannaia che pesa sulla testa degli italiani che si mettono alla guida ogni giorno.

Sono ormai diversi mesi che si discute dei parcheggi e fino ad oggi ancora si attendeva che venisse presa una decisione definitiva, certo, considerati anche gli aumenti già avuti, non ci si aspettava che il costo arrivasse alle stelle.

Ecco allora cosa sta succedendo, si prevede una vera rivolta da parte degli automobilisti.

Parcheggio in città: cambia veramente tutto

Cambia tutto in maniera definitiva per i parcheggi delle nostre città. Occorre un servizio che renda più semplice la vita dell’automobilista che però, di certo non era pronto a pagare 1500 euro all’anno, solo per poter lasciare la vettura al sicuro in un parcheggio. Ci si aspetta quindi, che si possa godere anche di servizi aggiuntivi, considerando anche l’ingente cifra che si è chiamati a pagare per poter parcheggiare.

Ciò che ha creato notevoli discussioni nel corso dei mesi sono le modalità di pagamento del parcheggio. Siamo abituati alle vecchie colonnine, ma spesso sono non funzionanti e purtroppo, non in tutti i comuni sono ancora state installate quelle che accettano i pagamenti con carta di debito o di credito. Quindi molti hanno integrato app per i dispositivi mobile, con cui si può procedere semplicemente, ma le modalità cambieranno ancora.

Si prevede la possibilità di prenotazione o di abbonamento

Per il momento sarà possibile procedere con le nuove modalità di pagamento dei parcheggi nella città di Milano, ma si crede che ben presto si potrebbe allargare a tutta l’Italia. Innanzitutto sarà possibile prenotare un parcheggio online al costo di 1,50 euro, poi sarà possibile procedere con abbonamenti annuali che parto dai 150 euro fino ai 1.500 euro.

Una possibilità che non riguarderà solo i parcheggi a pagamento, ma anche quelli per eventi sportivi e musicali, il tutto per semplificare la viabilità e rendere molto più semplice l’accesso a talune misure per i cittadini.