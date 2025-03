Esame di guida come all’università, ora servono tre prove per ottenere la patente: inizi a 18 anni e la prendi che ne hai 20

2 anni per prendere la patente, sembra quasi di dover andare all’università con ben 3 prove da superare. Ecco tutte le novità.

Con il Nuovo Codice della Strada anche conseguire la patente di guida è diventato molto più difficile. Il vero problema è che sembra che l’esame per la patente potrebbe diventare anche peggio di un percorso universitario, per via di una riforma che interesserà i futuri patentati.

Il Ministero dei trasporti starebbe valutando una riforma veramente radicale, che sarebbe in grado di cambiare in maniera determinante tutto l’iter necessario per l’ottenimento della licenza. Un percorso lungo e articolato, che per alcuni potrebbe diventare un vero e proprio incubo.

Quello che si cerca di fare è formare degli automobilisti che siano veramente preparati e soprattutto consapevoli.

Quindi, se fino alla riforma era possibile conseguire la patente di guida in pochi mesi, adesso non sarà più possibile. Il nuovo sistema rischia di allungare e non di poco, questo percorso.

La verità sulla nuova patente: un percorso lungo come l’università

Sono ormai diversi anni che si aprono discussioni in merito, ora la riforma sta prendendo piede e probabilmente il percorso che dovrebbe portare all’ottenimento della patente sarà veramente diverso. Quindi quello che potrebbe succedere è questo, i giovani inizieranno a 18 anni, ma in molti casi otterranno la patente solo a 20 anni, un iter che potrebbe scoraggiare moltissimi ragazzi, che finiranno per utilizzare i mezzi pubblici.

Sembra che il Ministero dei Trasporti ritenga che la nuova struttura delle prove per la patente sia efficace per avere strade molto più sicure. Si desidera fare in modo che i meno esperti non si mettano al volante, ma la normativa sembra essere troppo severa e si crede, a ragione, che l’ipotesi farà non poco discutere.

Tre prove obbligatorie: la patente diventa un esame universitario

Un nuovo iter sarà quello da seguire per riuscire ad ottenere la licenza di guida. Ogni prova dovrà essere superata, prima di poter passare alla prova successiva, insomma, proprio come succede con gli esami universitari, il percorso sarà obbligato. In un primo momento si dovrà superare un test teorico avanzato per il quale occorrerà innanzitutto studiare il manuale e in secondo luogo riuscire a superare una prova molto più complessa.

Successivamente si procederà con una guida obbligatoria supervisionata, con 30 ore di guida da svolgere con istruttore, attenendosi a dei moduli specifici. Quindi un esame pratico in 2 parti, con una prima valutazione intermedia e una finale. La prima andrà a testare la capacità di affrontare situazioni di guida comuni, mentre la seconda prevederà un esame più complesso, altro che tesi di laurea.