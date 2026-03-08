GP Australia, pagelle: Frecce o razzi d’Argento?

Albert Park inaugura la nuova stagione con un segnale forte

Nel primo weekend di gara del 2026, la Mercedes sembra avere il pacchetto migliore e firma subito la doppietta con George Russell davanti al sorprendente Kimi Antonelli. Ferrari a podio con Leclerc ma con qualche rimpianto strategico, mentre Verstappen è protagonista di una rimonta notevole.

Eccovi le nostre pagelle dei protagonisti del GP d’Australia.

George Russell – 10

Partenza perfetta dalla pole e gestione impeccabile della gara. Quando Leclerc prova a mettergli pressione nei primi giri non si scompone e, dopo la fase dei pit stop, controlla senza problemi il ritmo. È una vittoria netta, costruita con autorità e senza errori. Se la Mercedes è davvero tornata quella dei tempi migliori, Russell manda subito un messaggio chiaro al mondiale.

Kimi Antonelli – 9.5

Il rookie che non sembra un rookie. Parte non benissimo ma poi si rimette subito in carreggiata e tiene un passo gara solidissimo. Porta a casa un secondo posto pesantissimo e contribuisce alla doppietta Mercedes. Per essere la prima gara della stagione (e una delle prime vere prove di maturità in F1), la prestazione è di altissimo livello.

Charles Leclerc – 8,5

Per qualche giro sembra poter mettere in difficoltà Russell, addirittura prende il comando nella fase iniziale. Poi però la strategia Ferrari non si rivela efficace quanto quella Mercedes e il monegasco deve accontentarsi del podio. Gara solida, ma con la sensazione che qualcosa in più fosse possibile.

Lewis Hamilton – 7

Debutto stagionale buono con la Ferrari. Non ha il passo per attaccare davvero il podio ma resta sempre lì, vicino al compagno di squadra. Porta a casa un quarto posto utile e senza sbavature, anche se per puntare alle vittorie servirà qualcosa in più dalla macchina.

Lando Norris – 6

Il campione del mondo in carica limita i danni in una gara complicata. La McLaren non sembra avere il passo dei migliori e il distacco dai primi è pesante. Il quinto posto è il massimo possibile in questo momento.

Max Verstappen – 10

Probabilmente la prestazione più spettacolare della giornata. Parte dal fondo e risale fino al sesto posto con una rimonta aggressiva e intelligente. Non può fare miracoli con una Red Bull non perfetta, ma dimostra ancora una volta quanto possa fare la differenza il talento puro.

Oliver Bearman – 7,5

La Haas trova punti pesanti grazie a una gara pulita e ben gestita. Bearman rimane lontano dai guai, sfrutta gli episodi e porta a casa un settimo posto che vale oro per la squadra.

Arvid Lindblad – 9

Debutto convincente per il giovane della Racing Bulls. Non sbaglia praticamente nulla e chiude in zona punti all’esordio. In un weekend pieno di pressione dimostra maturità e velocità. Un nome da tenere d’occhio per il futuro.

Oscar Piastri – 2

Il momento più amaro della gara arriva ancora prima della partenza. L’idolo di casa finisce a muro nel giro di formazione e saluta subito il suo Gran Premio. Delusione enorme davanti al pubblico australiano con un errore da rookie.

Ferrari – 5

La SF-26 sembra competitiva, ma la gestione della gara lascia perplessi. Mercedes sfrutta meglio la finestra della Virtual Safety Car e costruisce lì la vittoria. Ferrari resta con il dubbio di aver perso un’occasione importante già alla prima gara.

Mercedes – 10

Nuovo regolamento, nuova stagione, ma il risultato ricorda i vecchi tempi: doppietta e dominio sul passo gara. La W17 sembra la macchina più equilibrata del lotto e la gestione strategica è perfetta. Se il buongiorno si vede dal mattino, per gli avversari potrebbe essere un campionato complicato.

