Pacco a sorpresa: arriva la macchina da montare | È dentro questa cassa, come andare all’Ikea

Ecco un pacco a sorpresa che nessuno si sarebbe mai aspettato: da oggi potreste ricevere una macchina vera da montare, come se andaste all’Ikea.

Il noto marchio svedese ci ha abituato da decenni alla possibilità di acquistare grandi componenti di mobilio e altro, tutto rigorosamente da montare a casa. Diciamo che in molti adorano andare all’Ikea per poter risparmiare, mentre altri detestano il dover montare tutto, soprattutto se non si ha abbastanza manualità.

Le istruzioni ci sono, più o meno comprensibili, i pezzi anche, il problema sta nell’assemblarli. Diciamo che non solo in questi negozi ormai si monta tutto, ma sono svariati i brand che decidono di limitare i costi di spedizione e di spazio, utilizzando questa tecnica.

I cittadini quindi sono abituati a tutto, ma in quanti di voi sarebbero pronti a ricevere una macchina totalmente da montare, stile Ikea? La vostra 4 ruote potrebbe essere già stata spedita come un pacco a sorpresa.

È tutta una questione di spazio

Non solo auto a pezzi, diciamo che sono molti i marchi famosi che hanno deciso di ottimizzare il loro packaging per cercare di risparmiare sui costi di spedizione (il pacco risulta essere più leggero) e anche sul fattore spazio. Più il pacco è piccolo e più potranno essere caricati dentro al container di trasporto.

Per farvi un esempio, dopo che la Apple ha deciso di eliminare il caricabatterie dalla confezione dell’iPhone, hanno rivelato di poter caricare il 70% di telefoni in più sullo stesso pallet, rispetto a prima, così come molte altre aziende hanno deciso di gestire in autonomia tutto l’iter di spedizione, per limitare i costi e aumentare lo spazio.

L’auto da montare stile Ikea

Lo sapete che da oggi potreste ricevere dentro a un pacco a sorpresa anche un’auto completamente da montare, stile mobili Ikea? Ebbene sì, non vi stiamo prendendo in giro. Da Luvly, la nota azienda svedese, hanno pensato bene di ottimizzare lo spazio e i costi di consegna anche con le auto elettriche, in quanto le officine che ne faranno richiesta, potranno vedersi recapitare un’auto totalmente funzionante, scomposta in più parti, stile Lego, da montare prima della vendita.

Il cliente in futuro, dovrà occuparsi soltanto del montaggio/smontaggio della batteria, per tutto il resto ci penseranno le officine competenti. Per il momento non si sa, se, quando e da dove, sarà attivata questa nuova modalità di consegna. Questa nuova idea ha però diviso l’opinione pubblica, con chi pensa possa essere un modo per inquinare meno e chi invece la vede come un abbassamento della qualità e della sicurezza delle auto. Voi cosa ne pensate?