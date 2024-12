Mal d’auto, addio per sempre: porta sempre a bordo questo frutto e non lasciarlo marcire in frigo | È il trucco anti nausea

Volete sapere qual è un rimedio naturale per combattere il mal d’auto? Ve lo diciamo noi, è super economico, dovrete portare con voi semplicemente questo frutto e avrete un trucco anti nausea portatile.

Soprattutto quando si è stressati, non c’è cosa più bella di prendere la propria auto, da soli o in compagnia, mettersi al volante e iniziare a guidare, magari verso qualche meta rilassante, come per esempio in montagna, al mare o semplicemente verso il parco più vicino.

Se da una parte quindi, il viaggio può essere un momento molto eccitante, per molte persone purtroppo, la bellezza di vedere il panorama dal finestrino, può trasformarsi in un incubo, in quanto molti i cittadini che soffrono di mal d’auto.

Oggi abbiamo quindi pensato a voi, svelandovi un trucchetto naturale per cercare di porre rimedio alla nausea da auto. Vi basterà portare con voi questo frutto, che spesso viene lasciato in frigo a marcire e finalmente tornerete a sorridere.

I rimedi per evitare il mal d’auto

Il mal d’auto è un fenomeno molto diffuso che si verifica con costanza in una buona fetta della popolazione e questo si avverte, perché la comunicazione tra cervello e gli organi di equilibrio, avviene in maniera errata. In particolare, per l’orecchio interno è come se voi foste fermi, mentre gli occhi sanno benissimo che vi state muovendo, questa confusione di segnali, fa avvertire quel fastidiosissimo effetto, appena l’auto inizierà a partire.

Per questo motivo, fareste meglio a seguire determinate regole per cercare di contrastare la cinetosi il più possibile. In primis, se possibile sedetevi nel posto in avanti, secondo, non utilizzate smartphone e non leggete libri durante il movimento. State seduti, fermi e guardate dritto davanti a voi, senza guardare il panorama dal finestrino che avete di fianco. Fate respiri profondi, tenendo il finestrino aperto e mangiate snack asciutti come cracker e grissini.

Il frutto della salvezza per chi ha la nausea in auto

Voi lo sapete che esiste un frutto che vi aiuterà a prevenire il mal d’auto? Questo trucchetto anti nausea è totalmente naturale e tra l’altro molto comodo da portarsi sempre in borsa. Anziché lasciarlo marcire in frigo, il limone o lime, potrà essere un ottimo alleato in questa particolare situazione.

Come rivela il Dr. Karan Raj, medico britannico molto famoso su TikTok, vi basterà soltanto odorare questo frutto durante il tragitto in quanto: “il sistema olfattivo, catturando vari aromi di agrumi, può aiutare a distrarre il cervello dalla nausea…Anche il sistema olfattivo è strettamente correlato al sistema limbico; inalare l’aroma del limone stimola questo sistema, che aiuta a controllare la nausea…”. Questo metodo però, come rivela il dottore, non funziona con tutti, per questo motivo potreste provare a odorare la menta piperita, lo zenzero o altri agrumi, sfruttando sempre la medesima funzione del limone. Naturalmente in commercio esistono anche molti farmaci che potrebbero esservi d’aiuto, ma nulla vi vieta di provare prima un rimedio totalmente naturale e sicuramente più economico.