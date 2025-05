GP Miami, Antonelli: “Felice della mia prima pole”

Secondo in SQ1, tra i migliori in SQ2, il più veloce in SQ3: prima storica pole per il giovanissimo Antonelli al GP di Miami

L’Italia festeggia e sogna in grande: torna davanti a tutti, seppur in una qualifica per una Sprint. È Andrea Kimi Antonelli il più veloce della sessione del venerdì e dunque poleman della Sprint del GP di Miami 2025. Solo 18 anni per il piccolo talento di Bologna, che ottiene il record della pista con la sua sensazionale prestazione. Kimi diventa il più giovane di sempre a partire dalla posizione al palo in una gara, Sprint o lunga, di Formula 1. Una sessione ampiamente positiva per Antonelli, che sin dall’SQ1 aveva mostrato di essere decisamente in forma.

Kimi. Antonelli. Remember the name pic.twitter.com/KQtudNvswD — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 2, 2025

Una prima pole che vale (quasi) un record

“È stata una qualifica molto intensa, mi sono sentito molto bene sin da stamattina e mi sono sentito fiducioso arrivando alle qualifiche” dichiara Antonelli ai microfoni della Formula 1 post qualifica. “L’ultimo giro è stato eccezionale, ho messo davvero tutto insieme ed è stato bello che mi è venuto molto naturalmente, sono molto felice di aver fatto la mia prima pole”. Antonelli partirà in fianco a Oscar Piastri e davanti a Lando Norris. Allo stesso modo, troverà in seconda fila Max Verstappen, solo quinto il compagno di squadra Russell.

“Domani sarà sicuramente bello partire dalla prima fila, sarà una sensazione un po’ diversa. Però non vedo davvero l’ora che arrivi domani per vedere come riusciremo ad andare nella Sprint e poi in qualifica” conclude. Tutto il paese esulta per il giovane numero 12, nella speranza di vedere tutto il talento del pilota bolognese coronarsi con una vittoria o con una pole “ufficiale”. Non si tratta però di un’impresa semplice: per Andrea è solo la prima volta a Miami, circuito provato solo al simulatore. Tuttavia non sembra un problema per Antonelli.