GP Miami FP1: Piastri vola, Ferrari convince, Verstappen insegue

Si è conclusa l’unica sessione di prove libere, la FP1, del GP di Miami, e a guidare la classifica dei tempi è stato Oscar Piastri con un ottimo 1:27.128. Il pilota australiano della McLaren ha mostrato grande velocità e solidità, confermando le buone sensazioni già viste nelle ultime uscite.

Alle sue spalle, Charles Leclerc ha chiuso a 0.356 di distacco, dimostrando una Ferrari competitiva e stabile sul tracciato cittadino della Florida. Terzo tempo per il neopapà Max Verstappen, staccato di 0.430. La sessione è terminata con bandiera rossa a poco più di due minuti dalla fine, a causa di un’uscita di pista di Oliver Bearman, finito contro le barriere in curva 11. L’impatto, avvenuto a bassa velocità, ha comunque messo la parola fine all’attività in pista.

Piastri domina la scena nella FP1 del GP Miami

La McLaren ha iniziato con il piede giusto il weekend a stelle e strisce. Piastri, autore del miglior tempo, si è dimostrato veloce anche nella simulazione passo gara. L’australiano ha chiuso davanti a tutti con un margine netto, mentre Lando Norris ha avuto una sessione meno pulita, centrando però il sesto tempo.

Leclerc ha mostrato solidità sul passo, alternando giri costanti sull’1:30 alto e trovando ritmo con le gomme rosse nella parte finale. Il monegasco ha scalato la classifica negli ultimi minuti, prima di essere superato da Piastri. Carlos Sainz ha chiuso la sessione in quarta posizione a poco più di mezzo secondo dalla vetta.

Verstappen terzo, Bearman a muro

Verstappen si è mantenuto nella parte alta della classifica per tutta la sessione, ma non ha mai trovato lo spunto per mettere il muso davanti. Il campione del mondo in carica ha preceduto George Russell e Lando Norris.Mercedes ha svolto buona parte del programma con gomme medie, focalizzandosi sulla simulazione gara. Russell ha mostrato un ritmo solido, mentre Lewis Hamilton ha chiuso settimo, alle spalle di Antonelli e davanti ad Alonso.

Il momento clou della FP1 è arrivato nei minuti conclusivi, quando Bearman ha perso il controllo della Haas in uscita da curva 11. L’impatto contro le barriere ha causato l’esposizione della bandiera rossa e, di fatto, ha chiuso anzitempo la FP1 del GP di Miami.

Il weekend entrerà nel vivo stasera con le qualifiche per la Sprint. Le scuderie avranno poco tempo per adattarsi e trarre conclusioni: sarà fondamentale capitalizzare ogni occasione, a partire già dalla sessione ufficiale del venerdi sera italiano.

Mattia Romano