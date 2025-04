GP Miami, Sprint-anteprima: info e allerta meteo

Formula 1 Crypto.com Miami GP 2025, round 6°. Si va a Miami in Florida, per un’altra sfida. Nel weekend torna la Sprint Race

La Formula 1 torna negli Stati Uniti e a Miami, per la sesta tappa della stagione 2025, o meglio il GP Miami. Come previsto nel calendario, nel weekend, andrà in scena la seconda Sprint Race.

Il circuito di tipo cittadino, sorge attorno al complesso che ospita l’Hard Rock Stadium, la casa dei Miami Dolphins, squadra di football americano della NFL. Il tutto è situato nel quartiere di Miami Gardens, a nord della nota città americana e vicina a Ford Lauderdale.

La pista e il Gran Premio ha fatto il suo esordio nel 2022, riscontrando un buon successo di pubblico e anche tra i piloti, molti hanno fornito dei feedback positivi sul layout, ma anche per via dell’atmosfera che si respira, tra movida e tanto show.

Avvicinandoci alla quarta edizione del Gran Premio

La Formula 1 torna per la quarto anno consecutivo a Miami, con uno scenario un po’ diverso rispetto all’anno scorso per quanto riguarda le classifiche iridate. Ma, di sicuro anche qui ne vedremo delle belle…

Come leader dei campionati, troviamo la McLaren e i suoi piloti. Oscar Piastri grazie ai successi e agli ottimi risultati, ottenuti nelle ultime gare, ha superato Lando Norris, piazzandosi in vetta con un buon bottino di punti. Il pilota australiano, sicuramente punterà a fare altrettanto bene a Miami, cercando di collezionare altri punti, tra Sprint Race e la gara di domenica, e scappare via.

D’altro canto, Lando Norris rischia di perdere anche il secondo posto, visto il poco margine che c’è tra lui e Max Verstappen (appena 2 punti). L’inglese, se la sua intenzione è lottare per il campionato, e togliere lo scettro a Max o evitare che lo prenda il compagno di squadra, dovrà fare il possibile per ottenere un ottimo risultato. Attenzione agli errori, come abbiamo visto in qualifica a Jeddah, e considerando che Miami è un’altra pista cittadina con poche vie di fuga.

Max Verstappen lo scorso anno, era arrivato a Miami da leader del campionato, insieme alla Red Bull per quanto riguarda i costruttori. Già in quell’occasione, si è iniziato a vedere una Red Bull più in difficoltà del solito, e tuttora con la RB21, le cose non sembrano affatto migliori. Sicuramente, è grazie al talento di Max che riesce a tenere a galla il team, ottenendo risultati e punti preziosi.

Nell’attesa di vedere, risultati e punti altrettanto importanti da parte di Yuki Tsunoda. A Jeddah, il giapponese, è reduce dal suo primo ritiro come pilota della Red Bull per incidente. Sicuramente, sarà chiamato a un pronto riscatto già da questo weekend…

Grande attesa, come sempre per la Ferrari. A Jeddah è arrivato il primo podio stagionale, con Charles Leclerc reduce da una buonissima gara. Gli aggiornamenti, sembrano aver dato una piccola spinta alla difficile SF-25, viste le prestazioni del pilota monegasco. Prestazioni non ancora del tutto perfette. Lewis Hamilton è apparso in notevole difficoltà anche a Jeddah, e chissà che non riesca a trovare la direzione giusta per risalire la china.

Nell’attesa di vedere, se arriveranno altri aggiornamenti, magari a Miami o direttamente alla prossima tappa, la Ferrari ha presentato il nuovo look con il quale ha intenzione di prendere parte al weekend. Finora, sono state svelate le T-shirt che indosseranno i piloti, i meccanici e addetti ai lavori. A breve scopriremo, la livrea inedita della SF-25 per Miami.

Tuttavia, tra una livrea speciale e l’altra, naturalmente si spera che il weekend, tra Sprint Race e la gara, la Ferrari riuscirà a ottenere qualche risultato importante.

Gara di casa

Il GP Miami rappresenta una delle gare di casa, per il team Haas. Il team statunitense, che ha affidato VF-25 a Esteban Ocon e Ollie Bearman è partita molto bene la stagione 2025. Di sicuro vorrà ottenere ottimi risultati in Florida.

Gara di casa, per la Williams. Il team britannico di proprietà della Dorilton Capital, ha a sorpresa iniziato molto bene il campionato, grazie ai risultati di Alexander Albon e una vettura decisamente migliore rispetto alla passata stagione. Grande attesa per Carlos Sainz, al debutto con il team in questa stagione, il quale sembra faticare più del previsto. Di sicuro, lo spagnolo riuscirà a trovare il giusto feeling con la vettura e il team, e portare a casa risultati e punti.

Miami International Autodrome

Il Miami International Autodrome, è un circuito cittadino non permanente situato a Miami Gardens. Sorge a Miami, intorno all’Hard Rock Stadium.

L’idea di realizzare un tracciato a Miami, era nata nel 2017. Formula 1 e Apex Circuit Design, i promotori dell’iniziativa, avevano realizzato delle bozze di tracciati nel quartiere di Downtown Miami. Poi, spostarono l’attenzione in altre zone, e nell’ottobre 2019, viene l’idea ufficiale di creare il circuito del GP Miami, nel comune di Miami Gardens.

Un progetto che non è stato fin da subito accettato. Non sono mai mancate le contestazioni, ma il 14 aprile 2021 attraverso un voto, si è deciso di far partire i lavori. Inizialmente, si era ipotizzato di far disputare la gara nei pressi dello stadio già nel 2021, ma poi si è deciso di rimandare di un anno.

Il circuito nasce all’interno dell’aerea privata dell’Hard Rock Stadium (non su strade pubbliche), utilizza percorsi asfaltati già esistenti e di nuova costruzione. Lungo 5,412 m, si snoda attraverso 19 curve totali, 7 a destra e 12 a sinistra, e tre rettilinei. È possibile percorrerlo a una velocità media di 223 km/h e massima di 320 km/h.

Il tracciato è piuttosto piatto, benché siano presenti delle ondulazioni sul terreno. Tra le curve 13 e 16, in un punto in cui il tracciato passa sotto a dei cavalcavia, su un terreno non regolare e percorre una corsia della Florida’s Turnpike, è presente un importante dislivello. Lungo il lato nord dello stadio, sono stati installati il paddock, i box e la pit-lane.

Novità dell’edizione 2023, riguarda l’allestimento del paddock, che è stato fatto all’interno dell’Hard Rock Stadium. I team sono stati sistemati sul prato del campo di football americano, dove solitamente si esibiscono i Miami Dolphins.

Saranno 57 giri totali, da percorrere in senso antiorario.

Drs

La FIA, ha trovato ben tre zone DRS, dove poter sfruttare l’ala mobile.

la prima, sul rettilineo principale tra curva 19 e curva 1; la seconda, nell’allungo tra curva 9 e 11 (in mezzo vi è una semicurva, la 10); la terza, sul rettilineo che dalla 16 porta alla 17

Le celle di rilevamento, saranno posizionate prima della curva 18 e dopo la 8. L’ultima, sarà dopo la curva 16.

PIRELLI: C3, C4, C5

Per questa edizione del GP Miami, Pirelli ha optato per la stessa gamma di mescole viste a Jeddah:

C3 PZero White Hard;

C4 PZero Yellow Medium;

C5 PZero Red Soft.

Rispetto al 2024, si tratta di uno step più morbido.

Il Miami International Autodrome, caratterizzato da 19 curve, tre rettilinei, dislivelli e una chicane, si sviluppa intorno all’Hard Rock Stadium Complex di Miami Gardens, sfruttando aree di parcheggio e strade cittadine. Ha un asfalto molto liscio, che sottopone i pneumatici a forze di intensità medio-bassa.

Sono previste temperature elevate, pertanto il degrado termico sarà un fattore chiave nella gestione della gara.

Per quanto riguarda la strategia, lo scorso anno il GP Miami è stata caratterizzata da una sosta, con la maggior parte dei piloti che ha optato di partire con le Medium per poi passare alle Hard.

Le prestazioni furono ravvicinate, con la Virtual Safety Car e una successiva neutralizzazione (molto alta la probabilità di vedere in azione, la Safety Car o persino una bandiera rossa), influenzarono le finestre dei pit-stop. Insomma, con la scelta delle mescole più morbide per l’edizione 2025 del GP Miami, sarà interessante riuscire a osservare, se i team potranno osare con una strategia a due soste.

Il weekend sarà caratterizzato, dal format della Sprint Race, con i team che in ogni caso, potranno modificare l’assetto delle vetture, tra la mini gara del sabato e le qualifiche per la domenica.

Che Tempo farà?

Come di consueto, vi riportiamo l’ultimo bollettino meteo per il weekend del GP Miami.

Il fine settimana, si prospetta alquanto variabile a livello meteorologico. Tempo sereno e sole, pressoché in tutte tre le giornate di attività in pista, ma attenzione alla possibilità di pioggia. Pioggia, anche se sembrerebbe non di tipo temporalesco, atteso nelle giornate di sabato e domenica, quasi in corrispondenza delle qualifiche e del gran premio.

Ad ogni caso, è consigliabile tenere monitorate le previsioni meteo, onde evitare imprevisti.

Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo, per il weekend del GP Miami 2025.

Venerdì 02 maggio 2025

Temperature: max 28°C, min 22°C; cielo sereno e soleggiato, possibile presenza di nuvole. Zero possibilità di pioggia. Umidità al 58%. Vento atteso tra 11 a 15 km/h.

Sabato 03 maggio 2025

Temperature: max 29°C, min 23°C; cielo sereno e soleggiato, qualche nuvola. Probabilità di pioggia debole e schiarite nel pomeriggio. Umidità 61%. Vento atteso tra 9 e 15 km/h

Domenica 04 maggio 2025

Temperature: max 29°C, min 21°C; cielo sereno e soleggiato, qualche nuvola. Pioggia debole e schiarite nel pomeriggio. Umidità 73%. Vento intorno ai 7 km/h