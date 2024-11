Officine criminali, il meccanico stesso raccomanda: “porta la tua auto solo quando è in riserva” | Il motivo ti lascia di stucco

Cosa da veri criminali, il meccanico che ti dice di portare l’auto in officina solo quando è in riserva, ecco il motivo.

Nella lunga carriera da automobilisti, ognuno di noi costruisce, prima o poi ci si ritrova a dover fare i conti con il proprio meccanico. Le nostre automobili, hanno bisogno di manutenzione, alcune volte di riparazioni.

Ci si aspetta che un meccanico qualificato sia in grado di dare i giusti consigli per quello che riguarda la gestione della propria vettura. Non ce ne vogliono a male, l’intera categoria dei meccanici, ma purtroppo di incompetenza sembra ce ne sia veramente tanta.

Nelle ultime ore si sarebbe diffusa la notizia di meccanici che inducono gli automobilisti a portare le automobili in officina solo quando sono in riserva.

Probabilmente ogni automobilista esperto sa bene che guidare in riserva, non va assolutamente a favore del benessere della vettura stessa. Allora come è possibile che un meccanico ci dica di portare l’auto solo quando la spia segnala rosso?

I rischi di percorrere la strada in riserva

Nutriti dall’illusione di poter risparmiare anche poche decine di euro, non sono pochi gli automobilisti che quasi sistematicamente decidono di mettersi al volante della propria vettura quando questa è in riserva. Un atteggiamento oltremodo sbagliato, che potrebbe danneggiare il l’auto in maniera veramente importante. Qualsiasi sia la tipologia di carburante che viene utilizzata dalla vettura, esso accumula sul fondo del serbatoio dei residui, se si spinge l’auto a dover pescare dalla propria riserva, si rischia che questi vadano in circolo, danneggiando alcune parti dell’automobile.

L’atteggiamento corretto, sarebbe quindi quello di riuscire ad avere un’auto che abbia sempre almeno mezzo serbatoio pieno. Ritorna a questo punto la domanda precedente, come può un meccanico chiedere al proprio cliente di fiducia di guidare in riserva? In realtà si tratta di un consiglio molto più utile di quello che si possa pensare.

Un’accortezza che permette di semplificare il lavoro

In realtà, il tuo meccanico di fiducia ti chiede di arrivare in officina con il serbatoio quasi vuoto, semplicemente per rendere le operazioni molto più semplici. In effetti un serbatoio pieno si rivela essere molto più pesante, rendendo difficile l’intervento del meccanico esperto. Se invece si arriva con l’auto con il serbatoio in riserva, le operazioni si rivelano essere molto più facili. Ridurre la quantità di carburante nel serbatoio semplifica la gestione di componenti quali pompe di carburante, tubazioni del carburante e serbatoi. Un serbatoio pieno può pesare fino a 45 chili, il che aumenta il tempo necessario per svolgere il lavoro. Inoltre, lavorare con il serbatoio pieno comporta rischi di sversamenti e possibili incendi.

Si tratta di informazioni che spesso non vengono comunicate e che possono rendere difficoltoso l’intervento dell’esperto. Mistero svelato, non c’è nulla da preoccuparsi.