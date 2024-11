Nuovo Codice della Strada: da ora in poi scordati la pinta di birra o stracciano la patente | Potrai bere solo questa modestissima quantità

Con il Nuovo Codice della Strada non ti potrai concedere nemmeno una birra con gli amici, potrai bere una quantità piccolissima.

La revisione avvenuta per il Nuovo Codice della Strada è andata ad intervenire soprattutto su quelli che sono i comportamenti e le infrazioni che maggiormente mettono a rischio gli automobilisti e tutti gli utenti delle strade.

Questa era la richiesta dell’Unione Europea e lo scopo che Matteo Salvini, Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, doveva raggiungere con quella che sarà, probabilmente, una modifica veramente epocale. Probabilmente degli interventi così ristrettivi non se li aspettava nessuno, in molti si aspettavano che l’intervento che ci sarebbe stato fosse minimo.

Invece sono ormai mesi che non si fa altro che parlare del Nuovo Codice della Strada, delle sue nuove regole e soprattutto di quelle che sono le sanzioni previste per i trasgressori.

Una delle infrazioni su cui si è posta maggiore attenzione è la guida in stato d’ebrezza, ecco cosa occorre sapere a riguardo.

Nuovo Codice della Strada: la linea da seguire è quella della tolleranza zero

Quindi il Ministro Matteo Salvini ha lavorato alla modifica del Codice della Strada, ma adesso tocca alle forze dell’ordine far rispettare le regole. La linea a cui attenersi, sembra essere quella della tolleranza zero; di gran lunga intensificati i Posti di Blocco e i controlli in strada, quello che si prevede è che ci sarà una netta impennata nelle multe e nelle sanzioni che verranno comminate alla popolazione e ai trasgressori delle regole.

Le pattuglie saranno presenti in strada, tanto di giorno, quanto nelle ore notturne, il tutto solo per assicurare che chi infrange le regole venga punito in maniera severa. Troppo spesso si mettono in atto comportamenti pericolosi, come il bere alcol prima di mettersi alla guida. Adesso tale comportamento viene punito molto più duramente. Ridotto il tasso alcolemico che non viene punito, aumentata la multa prevista.

Lotta alla guida in stato d’ebbrezza

Occorre prendere coscienza che l’assunzione di alcol prima di mettersi alla guida negli anni è stato causa di un gran numero di incidenti, a volte mortali. Per questo motivo si è deciso di ridurre nettante il tasso alcolemico consentito. Se ci si sofferma sui neopatentati, per loro si prevede la completa astensione dal consumo di alcol prima di salire in auto, per gli autisti esperti invece il tasso massimo consentito è di 0,5 grammi per litro di sangue, 0,25 milligrammi per litro di aria respirata.

Si considera quindi, che anche piccole quantità di alcol possono influenzare la capacità di mettersi alla guida di una macchina. A conti fatti, anche solo 2 birre sarebbero sufficienti a superare il limite indicato.